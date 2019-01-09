Награды спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи - стимул для дальнейшего развития

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи - это высокая оценка творческого достижения юного или молодого артиста и стимул для его дальнейшего развития, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель совета фонда Екатерина Дулова.

"Задача фонда состоит в том, чтобы с одной стороны поощрить, а с другой - предложить продвигаться и развивать то, что дано в жизни. Талантливой молодежи мы оказываем поддержку: стипендии с присвоением звания стипендиата фонда, поощрительные премии, гранд-премии, а также гранты. Основанием для поощрения являются заслуги и победы в республиканских и международных творческих соревнованиях. Каждый год количество молодежи, поддерживаемой фондом, растет, потому что белорусская земля богата на таланты", - отметила председатель совета фонда.

Обладателями гранд-премии становятся те, кто одержал наиболее значимые победы на крупных конкурсах. "Юный или молодой исполнитель получает звание лауреата фонда, свидетельство и нагрудный знак. Гранд-премия - это весомая награда на всю жизнь, - подчеркнула Екатерина Дулова. - Сегодня мне особенно хочется отметить Анну Арлукевич - магистранта Белорусской государственной академии музыки, которая стала лауреатом ІІ Международного конкурса хоровых дирижеров имени Б.Тевлина, и Евгения Курчича - преподавателя Белорусского государственного университета культуры и искусств, который получил диплом третьей степени на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" в рамках XXVII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Это очень приятная, престижная и высокая награда, оценка моего творчества, которая станет для меня поддержкой и стимулом идти вперед. Премия поможет в создании новых песен, костюмов и сценического образа. Поэтому огромное спасибо государству и всем, кто поддерживает нашу талантливую молодежь", - сказал Евгений Курчич.

Среди обладателей гранд-премии есть и юные артисты: Анастасия и Дарья Лукашенко - лауреаты музыкального конкурса во Франции, Ника Скребкова - победительница VIII Международного конкурса классической и современной хореографии Mysl-Potok, Владислав Хандогий - лауреат ІІ Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, Вера Ярошик - финалистка вокального шоу "Ты супер!". "Эта девочка со сложной детской судьбой. Она воспитанница Дивинского детского дома, при этом человек, который не утратил веру в себя, а наоборот, начал очень активно развиваться, и действительно обладает замечательным голосом", - рассказала Екатерина Дулова.

Также гранд-премию получит серебряный призер XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" Артем Скороль. "Это большая награда. У меня ничего бы не получилось без поддержки моего преподавателя Светланы Стаценко. Недавно я прошел этап в телепроекте "Голос. Дети-6", а также я вновь хочу поучаствовать в национальном отборе на детское "Евровидение", и моя премия поможет в подготовке к этим конкурсам", - поделился своими планами он.

Кроме того, гранд-премию получили и три коллектива, среди которых лауреат IX Международного конкурса "Три века классического романса" - вокально-фортепианный дуэт Белорусской государственной академии музыки, состоящий из Дианы Моршневой и Анастасии Храпицкой. "Премия - и большая радость, и большая ответственность как для меня, так и для моих родителей и педагогов. На следующий концерт, который состоится 30 января в камерном зале имени Александровской в Большом театре оперы и балета, я буду выходить уже с другими чувствами, ведь нужно соответствовать новому уровню и стремиться делать свое дело лучше. Совершенства в нашей профессии достигнуть невозможно, но можно хотя бы немного к нему приближаться. В планах направить эту премию на участие в новых конкурсах", - отметила Анастасия Храпицкая.

Традиционно фонд оказывает материальную помощь талантливым ребятам, участвующим в менее серьезных конкурсах, но в которых они проявили себя как творческие личности. В течение года стипендии фонда будут получать 32 молодых артиста. Премию и звание дипломанта фонда присвоили 19 исполнителям и 4 художественным коллективам, будет вручено 87 индивидуальных поощрительных премий и две коллективные. Также окажут материальную помощь 83 активным участникам художественно-творческих мероприятий. Всего из средств фонда почти Br358 тыс. направят на поощрение 228 представителей талантливой молодежи и 9 творческих коллективов.

Кроме того, фонд присудил гранты на осуществление творческих проектов. "Гранты - это замечательная поддержка для осуществления серьезных творческих начинаний. В этом году выделен грант Национальному историческому музею Беларуси на организацию и проведение республиканской выставки художественных произведений учащихся детских школ искусств к Году малой родины, минским государственным колледжу искусств и художественному колледжу имени А.Глебова - на приобретение оборудования для занятий творчеством. Аналогичный грант получила Академия искусств, еще один - на организацию творческого проекта "Музычная спадчына Радзімы", - добавила Екатерина Дулова.

Гастрольно-концертный тур духового оркестра и солистов Белорусской государственной академии искусств "Музычная спадчына Радзімы" приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР и БССР профессора Евгения Глебова и Году малой родины. "Мы захотели отметить эту дату концертом, состоящим из киномузыки, написанной Евгением Глебовым для картин, снятых на "Беларусьфильме". "Весенняя сказка", "Последнее лето детства", "Прошлогодняя кадриль", "После ярмарки", "Дикая охота короля Стаха" - это фильмы, в которых звучит гениальная музыка белорусского маэстро. И грант будет направлен на организацию цикла концертов по областным городам Беларуси и с заключительным выступлением в Минске", - рассказал декан оркестрового факультета БГАМ, художественный руководитель и дирижер духового оркестра академии Максим Рассоха.

По его словам, это будет выступление на открытой площадке с видеорядом на большом экране. "Для нашего духового оркестра - это очень почетно и ответственно, ведь в нашей стране такого проекта никто не делал. Поэтому мы - первооткрыватели, которые надеются, что эту миссию выполнят в полном объеме и познакомят зрителей с нашей национальной музыкой, которой можно гордиться", - дополнил Максим Рассоха.

"Всем обладателям грантов я бы пожелала максимальной реализации своего творческого потенциала", - резюмировала председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-