Награждение победителей Национальной театральной премии пройдет 28 октября в Купаловском

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей Национальной театральной премии пройдет 28 октября на сцене Купаловского театра, сообщили БЕЛТА в Республиканском театре белорусской драматургии.

"Финальный этап VI Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия", который начался 18 сентября спектаклем "Фауст" Большого театра Беларуси, продлится до 28 октября. В последний день будут награждены победители", - отметили организаторы.

Конкурс проводится по четырем секциям: "Театр драмы" (в номинациях "Лучший спектакль театра драмы для большой сцены", "Лучший спектакль театра драмы для малой сцены"), "Театр кукол", "Музыкальный театр" (в номинациях "Лучший оперный спектакль", "Лучший спектакль балета" и "Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл"), "Спектакль для детей и юношества".

В этом году в конкурсе представлены 33 спектакля и 20 театров из 10 городов Беларуси.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Мингорисполком, а в качестве исполнительной дирекции - Республиканский театр белорусской драматургии.-0-