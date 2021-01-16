16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные находки археологов БГУ представлены на выставке в Национальном историческом музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Выставка экспонатов белорусского вуза открыла масштабный цикл экспозиций, организованный в рамках музейного проекта "Археология смерти: Память. Вечность. Предки", который посвящен погребальной обрядности на белорусской земле от позднего неолита до XII века.

В качестве экспонатов БГУ представлено более 10 вещей второй половины III тысячелетия до н.э. Среди них глиняный горшок, каменный сверленый и кремниевый шлифованный топоры, ножи, наконечники стрел. Артефакты были найдены студентами БГУ в поселении Дрозды-12 (Столбцовский район, Минская область) во время экспедиции в 2014 году. По предположениям археологов в этом месте покоился представитель культуры шнуровой керамики.

Посетить выставку и увидеть ценные артефакты, узнать о жизни наших предков можно ежедневно с 11.00 до 18.30 до 15 февраля.

Музейный проект "Археология смерти: Память. Вечность. Предки" - это цикл сменных экспозиций. Через последовательную демонстрацию погребальных комплексов разных эпох можно познакомиться с представлениями людей о загробном мире, ритуалами почитания умершего.

Музейный проект базируется на материалах Национального исторического музея Беларуси, Института истории Национальной академии наук и учебной лаборатории музейного дела исторического факультета БГУ.-0-