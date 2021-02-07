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07 февраля 2021, 17:30

Наиболее популярные музыкальные воплощения "Фауста" прозвучат в Белгосфилармонии 17 февраля

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Белорусской государственной филармонии 17 февраля пройдет концерт из цикла "Музыка и слово", посвященный "Фаусту" Иоганна Вольфганга фон Гете, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Фауст стал героем не только литературных сочинений, но и получил право на одного из популярнейших, излюбленных образов музыкального творчества, особенно романтического. Образ ищущего, неудовлетворенного, стремящегося к познанию человека, обладающего пытливым умом, образ мятущейся личности - такой герой был наиболее близок художникам-романтикам, которые, воплощая образ легендарного Фауста, на самом деле изливали душу, рассказывая о своих страстях и стремлениях. Именно автобиографичность романтического творчества позволила создать множество уникальных произведений, вдохновленных шедевром Иоганна Вольфганга фон Гете", - отметили в филармонии.

Каждый из художников воплощал "Фауста" по-своему, каждый находил в нем близкое, волнующее, что и становилось основой произведения. "Французского композитора Шарля Гуно привлекла история любви Фауста и Маргариты. Гектору Берлиозу импонировал бунтарский характер трагедии, где Фауст - это воплощение неудовлетворенности, пытливого критического разума. Большое концертное произведение немецкого композитора Роберта Шумана идейно основывается на образе Фауста-борца, героя, строителя, отдающего свой разум и труд на служение людям", - рассказали организаторы.

В концерте прозвучат наиболее популярные музыкальные воплощения "Фауста", которые будут сопровождаться художественным словом.-0-

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