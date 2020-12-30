НАН передала Национальной библиотеке издание "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков передал многотомное издание "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений" генеральному директору Национальной библиотеки Роману Мотульскому, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Выпущенное в свет в 7 томах научно-популярное издание "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений" является крупнейшим научно-издательским проектом в новейшей истории страны. В нем представлено более 100 тем, которые отражают достижения белорусского народа за 25 лет суверенного развития в государственном строительстве, социально-экономическом, духовном и культурном развитии", - рассказали в пресс-службе.

Издание было подготовлено НАН во исполнение указа №72 от 9 марта 2017 года. В работе над этим общественно значимым проектом было задействовано более 400 авторов из числа известных в стране и за рубежом ученых, государственных служащих министерств и ведомств, а в качестве рецензентов и консультантов привлечены высшие должностные лица и руководители государственных органов.-0-