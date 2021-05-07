НАН проводит детский конкурс исполнителей белорусской сказки

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН объявили детский конкурс исполнителей белорусской сказки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Соревнование организовано на время подготовки и проведения II Международного форума исследователей белорусской сказки, который пройдет в Минске 27-28 мая.

К участию приглашаются дети до 17 лет. Победители и участники получат ценные призы.

Что касается условий конкурса, необходимо выбрать свою любимую белорусскую народную сказку, при поддержке родителей или друзей снять видеоролик, где нужно рассказать эту сказку или наиболее информативный ее фрагмент. Затем загрузить видео до 25 мая в социальные сети (TikTok, Instagram, Facebook и др.) или на YouTube, пометить его тегами #hashtags2021, #fairytale2021, #belarusiantails2021. Профили в социальных сетях должны быть открыты во время конкурса.

Перед началом форума (до 25 мая) экспертное жюри подведет итоги конкурса и определит победителей. Лучшие видеоролики будут представлены во время II Международного форума исследователей белорусской сказки, а победители получат награды от партнеров форума.

Критерии оценки: исполнительское мастерство и умение импровизировать. Сказку необходимо пересказать на белорусском языке.

Об участии в конкурсе можно подробнее узнать по телефону 8 (017) 270-18-03 или по электронной почте forumtales2021@gmail.com.-0-