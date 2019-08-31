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31 августа 2019, 13:31

Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагают гостям Дня белорусской письменности в Слониме

Владимир Лиходедов. Фото из архива
Владимир Лиходедов. Фото из архива
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Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
ДОСЬЕ: XXVI День белорусской письменности в Слониме

31 августа, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагаются гостям Дня белорусской письменности в Слониме, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль книги и прессы сегодня начал работу в центре города. Одним из мест притяжения стал печатный двор XVI столетия. Здесь представлены типографские устройства и машины разных веков, а также воссозданный печатный станок времен Франциска Скорины. Каждый может почувствовать себя печатником того времени. Вручную с помощью пресса гостям праздника предлагают отпечатать первую страницу Библии.

"Главная задача - показать, насколько тяжелым трудом был выпуск книг того времени. Иногда работа над одним тиражом могла забрать несколько месяцев, а то и лет", - рассказал идейный вдохновитель экспозиции, автор проекта "В поисках утраченного" Владимир Лиходедов.

Тем, кто хотел глубже проникнуться атмосферой книгопечатания, предлагали вручную создать лист бумаги. Продукт экологически чистый, ингредиентов всего три - лен, хлопок и чистая вода. Правда, расход материала велик и процесс очень трудоемкий. Себестоимость книги из такого материала в нынешних ценах представить сложно.

Еще одним украшением печатного двора стала фигура зубра, выполненная из деталей печатных станков XIX-XX веков. Автором выступил мастер Геннадий Катлинский. Кстати, зубр получил имя Алеф: так называется первая буква одного из древнейших финикийских алфавитов.

На выставке представлены также лучшие издания художественной и учебной книги, книги для детей и юношества, энциклопедическая литература, альбомы, периодика. Проходят презентации книг от писателей, автограф-сессии. Проходят и выставки самодельной книги. Открыто почтовое подворье с тематической экспозицией от былых времен до современности.

XXVI День белорусской письменности проходит с 31 августа по 1 сентября в Слониме более чем на десяти площадках города. В первый день состоялось открытие книжного магазина "Сонет". Проходят различные выставки, концертные мероприятия, научные конференции.

Также в Свято-Успенском Жировичском монастыре прошел круглый стол белорусских и иностранных литераторов на тему "Художественная литература как путь друг к другу". Участие в нем приняли представители 14 стран. В том числе посол Индии Сангита Бахадур, которая пишет в стиле фэнтези, а также известный польский путешественник, автор книг о разных уголках земли Яцек Палкевич.

Торжественная церемония открытия праздника состоится 1 сентября в 12.00. Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Главные герои, словно путешествуя во времени, окунутся в исторические события, происходившие на Слонимщине. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности. В 14.30 начнется концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны".

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает посетить молодежную площадку. Здесь откроется фуд-трак, пройдет встреча с диджеем Farsh и известной промо-группой WaitМotion. На импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений" и откроется фотовыставка "Беларусь помнит".

Участникам Дня белорусской письменности также предложат разгадать код Сапеги. Квест от компании IgraRoom - первый подобный эксперимент, призванный привлечь внимание к истории города.

Программа Дня письменности также включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-

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