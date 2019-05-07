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Народная артистка Беларуси Елена Телькова празднует 75-летие

Культура 07.05.2019 | 09:00

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси Елене Тельковой сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Елену Телькову с юбилеем
лава государства подчеркнул, что ее талант, профессионализм и общественная ответственность заслуживают искреннего уважения и благодарности.

Елена Телькова родилась 7 мая 1944 года в Пинске. В 1970 году окончила Минское музыкальное училище им. М.И.Глинки (дирижерско-хоровое отделение).

Творческий путь артистки неразрывно связан с фольклорной группой "Купалинка". Елена попала в коллектив в момент его становления в 1966 году в качестве солистки, а спустя 20 лет стала его художественным руководителем.

Благодаря вкладу Елены Тельковой в расшифровку и обработку народных песен "Купалинка" собрала обширный фольклорный репертуар. С участием и под руководством артистки записаны фольклорные и академические программы, альбомы "Зорка Венера", "Рождество Христово", "Тебе поем", "Купалинка". Французской звукозаписывающей студией ARB в Париже записан лицензионный альбом "Бал земли белорусской".

В 1991 году Елена Телькова удостоена звания заслуженной артистки Беларуси, через несколько лет - народной артистки Беларуси.

В поиске новых творческих возможностей Елена Телькова принципиально изменила облик "Купалинки", взяв за основу более свободную форму исполнения, сочетая смешанное пение с инструментальным сопровождением.

Под руководством Тельковой "Купалинка" неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов и фестивалей, обладателем золотых медалей. Коллектив представляет национальную культуру Беларуси по всему миру - в России, странах Балтии, Канаде, Германии, Бельгии, Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Австрии, Индии, Японии и др.

За многолетнюю творческую деятельность, за высокое профессиональное и исполнительское мастерство, большой вклад в подготовку новых программ, сохранение традиций национальной культуры, возрождение духовности, пропаганду белорусского искусства фольклорная группа "Купалинка" под управлением Елены Тельковой удостоена звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь".-0-

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