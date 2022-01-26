Народная артистка Беларуси Светлана Окружная отмечает юбилей

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси, талантливая актриса театра и кино Светлана Окружная сегодня отмечает 75-летний юбилей.

Светлана Артемовна Окружная родилась 26 января 1947 года в украинском городе Черновцы в семье военнослужащего. Она с детства мечтала о сцене. Когда в гости приезжали друзья отца, родители ставили девочку на стульчик и она исполняла песни. "Я буду артисткой!" - говорила Светлана родителям так убедительно, что они не могли не ответить ей "да".

По окончании школы Светлана поступила в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Училась на курсе у выдающегося артиста и режиссера Дмитрия Орлова.

Вскоре Светлана Окружная попала в Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа. Так сложилась судьба, что именно его сцена стала для Светланы вторым домом. Здесь она раскрылась как глубокая драматическая актриса.

Наиболее значимыми ее образами, созданными на коласовской сцене, являются Анютка ("Власть тьмы" Л.Толстого), Данута ("Клеменс" К.Саи), Франка ("Хам" Э.Ожешко), Бобби Митчел ("Этот страстно влюбленный" Н.Саймона), Алиса Флоринская ("Плюшевая обезьянка в детской кроватке" М.Яблонской), Люба ("Московский хор" Л.Петрушевской), Дорис ("Любовники из Калифорнии" Б.Слэйда), Эмилия Макропулос ("Рецепт Макропулоса" К.Чапека), Анна ("Под солнцем" В.Маслюка).

Светлана Окружная снималась в таких кинолентах, как "Плач перепелки", "Падение вверх", "Затюканный апостол", "Запрос". Режиссеры называли ее "блистательной, гениальной актрисой, актрисой, которая может сыграть все", "неординарной особой в отечественном театральном искусстве, звездой, умеющей работать, как никто другой". "Светлана Окружная - одна из самых красивых, загадочных, элегантных актрис белорусской сцены. По всем признакам она - "голубая звезда", которая знает тайны и правила "свечения", - сказала однажды об артистке театровед Ольга Скорочкина.

На протяжении нескольких лет Светлана Окружная являлась членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Про особенный талант Светланы Окружной, ее активную гражданскую позицию вышло более 450 публикаций в книгах, журналах, газетах и биографических справочниках. В 1997 году о ней был снят документальный фильм "Светлана" (режиссер Е.Трофименко). В 2003 году вышла автобиографическая книга артистки "Все прожить - и чтобы сердце не разбилось".

В 1991 году Светлана Окружная была удостоена почетного звания народной артистки Беларуси. В 2002 году удостоена приза Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная Павлинка". В 2004 году награждена Грамотой митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси. В 2005 году артистка стала лауреатом Международной премии Мира (США). В 2006 году за многолетнюю активную творческую и общественную деятельность, личный вклад в достижения национального театра Светлана Окружная награждена премией Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", а в 2007 году - орденом Франциска Скорины. В 2016 году ей было присвоено почетное звание "Витебчанин года". В 2019 году ей вручили нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь "За вклад в развитие культуры Беларуси".-0-

Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте в Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров и народная артистка Беларуси Светлана Окружная