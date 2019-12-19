Народная артистка России Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России талантливой актрисе театра и кино Анастасии Вертинской сегодня исполняется 75 лет.

Анастасия Александровна родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец, Александр Николаевич, был известным поэтом, исполнителем песен и актером. Мать, Лидия Владимировна, увлекалась живописью и снималась в кино. Анастасия росла и воспитывалась со старшей сестрой Марианной. Родители старались дать им наилучшее образование, особый упор при этом делая на занятиях музыкой и изучении иностранных языков.

После окончания школы Анастасия Вертинская поступила в театральное училище им.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). Уже во время учебы она выступала с труппой Московского театра имени Пушкина. Затем девушка работала в Академическом театре имени Евгения Вахтангова, а позже была актрисой "Современника" и МХАТа.

За время работы в театрах Анастасия Вертинская сыграла в спектаклях: "Искусство комедии", "Голый король", "Большевики", "Погода на завтра", "Провинциальные анекдоты", "Эшелон", "Тартюф", "Наедине со всеми". Среди запоминающихся ролей актрисы: Раневская в "Вишневом саде", Елена Андреевна в "Дяде Ване" и Нина Заречная в "Чайке".

Известность Анастасия Вертинская получила после первой же своей роли в кино. Образ робкой, хрупкой, беззащитной Ассоль в "Алых парусах" стал одной из ее актерских ипостасей. Не менее запоминающимися оказались и следующие работы актрисы. В 1961 году она сыграла прекрасную Гуттиэре в фильме "Человек-амфибия", затем зрители встретились со своей любимой актрисой в фильмах "Гамлет", "Война и мир", "Анна Каренина". Анастасия Вертинская буквально покорила всех своим исполнением роли Моны в фильме "Безымянная звезда", а затем также блестяще исполнила роль Джеммы в фильме "Овод". Зрители помнят актрису и по фильму "Не горюй!", и по картинам "Тень", "Двенадцатая ночь", "Мастер и Маргарита", "Бременские музыканты" и другим.

В 1988 году Анастасия Вертинская была удостоена звания народной артистки СССР. Актриса также удостоена ордена Почета и ордена Дружбы.

В 1989 году Вертинской предложили преподавать актерское мастерство в Оксфордском университете. Она согласилась и следующие 12 лет (c перерывами) проработала за рубежом. После Оксфорда Вертинская долгое время вместе с Александром Калягиным вела мастер-класс в "Комеди Франсэз" и "Чеховской школе" в Париже, преподавала также в швейцарской "Школе европейского кино".

Во второй половине 1990-х годов Анастасия Вертинская некоторое время сотрудничала с телевидением: успех имели две ее авторские программы "Золотое сечение" и "Другие берега". В 2000-е годы актриса отошла от активной сценической работы.

В 1991 году Анастасия Вертинская создала и возглавила Благотворительный фонд русских актеров (с 1996 года - Благотворительный фонд актеров). Организация поставила своей целью помогать нуждающимся ветеранам театра и кино, а также поддерживать интересные инициативы молодых актеров и режиссеров. Благодаря усилиям Вертинской были установлены памятники актерам Олегу Борисову и Вере Капустиной, мемориальная доска на доме, где жил Марк Бернес.

Своей основной жизненной миссией, помимо работы Благотворительного общества, актриса считает восстановление песенного наследия отца. При ее участии были реставрированы многочисленные записи Александра Вертинского и выпущены пластинки с архивными материалами.

Актриса впервые вышла замуж еще будучи студенткой за кинорежиссера Никиту Михалкова. В браке, который продлился почти четыре года, у них родился сын Степан. Вторым избранником Анастасии Вертинской стал композитор и певец Александр Градский, однако их союз продлился всего два года.

Анастасия Вертинская больше не снимается в кино и не играет в театре. Артистка принимает участие в ресторанном бизнесе своего сына, который является успешным предпринимателем.-0-