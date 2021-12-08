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08 декабря 2021, 13:30

"Народная асвета" представила книжные новинки к зимним праздникам

Фото narasveta.by
Фото narasveta.by

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор издательства "Народная асвета" Елена Литвинович рассказала сегодня журналистам о книжных новинках к зимним праздникам, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного редактора, "Народная асвета" часто выпускает книги сериями. "Детское издание про путешествия "Страна эльфов" Татьяны Бреслава - начало новой серии. Сейчас можно купить книгу о приключениях в Исландии, а в следующем году мы дополним серию изданиями об Австралии и Японии. Вышло продолжение серии "Шкаф" Ирины Токаревой. Всего в этой коллекции будет девять книг о предметах, которые "живут" в разных шкафах: посуде, одежде, обуви и игрушках. В следующем году мы выпустим еще несколько таких книжек, к примеру, уже сейчас готовятся "Приключения книжек" и "Приключения игрушек", - рассказала Елена Литвинович.

"Обратите внимание на серию "Живая классика детям". Это известные произведения иностранных классиков в переводе белорусских писателей. Например, белорусский писатель Николай Малявко перевел книгу Джоэля Харриса "Сказки дядюшки Римуса" - "Казкі дзядзечкі Рымуса", а сказки братьев Гримм в книге "Залатая гусь" можно почитать в переводе Михаила Позднякова. "Детский детектив" Ирины Токаревой о приключениях Хомса и доктора Сладсона - книга, за которой выстраиваются в очередь", - подчеркнула главный редактор.

В детской литературе стоит присмотреться к серии книг "Приключения". Это истории о том, как мальчик Тим путешествует по разным уголкам планеты: от Древней Греции до Мирского замка. К слову, самая свежая книга "Часы, или Тим в школе ниндзя" вызвала фурор у маленьких читателей.

"Мы не забываем о читателях постарше. В качестве подарка для подростка можно приобрести книги серии "Тусовка.by". Это очень интересные истории в жанре фэнтези, - сказала Елена Литвинович. - Если говорить о книгах, которые могут заинтересовать любителей природы, то вышла первая книга серии "Рассказы о растениях Красной книги Республики Беларусь". В конце года выйдет и вторая - "Рассказы о животных".

В издательстве "Народная асвета" с 1 декабря стартовала акция новогодних продаж. В ней участвуют все книги издательства с 15%-ной скидкой. Акция проходит в два этапа: с 1 до 20 декабря для профсоюзных организаций с целью подготовки новогодних подарков для сотрудников предприятий и формирования библиотек благотворительной республиканской акции "Наши дети". Второй этап пройдет с 21 декабря по 7 января для покупателей - детей, родителей, бабушек и дедушек.-0-

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