"Народная асвета" презентует детективы для детей на выставке в Минске

6 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" презентует детективы для детей на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор издательства Виктория Калистратова.

"Сегодня на книжной выставке презентация серий "Детский детектив" и "Шкаф" Ирины Токаревой. Детские детективы пользуются большой популярностью у читателей. Вышла уже четвертая книга "Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона", - рассказала Виктория Калистратова. - А книги из серии "Шкаф" предназначены для самых маленьких, чтобы они их рассматривали и знали, что же спрятано в шкафах, куда зачастую родители не позволяют заглядывать ребенку".

Накануне издательство "Народная асвета" презентовало на форуме детскую книгу "Почему меня так зовут?", посвященную Году малой родины в серии "Краеведческие сказки". "Книга рассказывает о том, почему белорусские города и поселки имеют такие названия. Но это не просто фактические данные. Исторические сведения прошли художественную обработку и поданы в форме краеведческих сказок, содержат легенды", - отметила директор.

Издательство также представляет на выставке детские книги из серии "В контакте+" Лины Богдановой. "Автор книг - замечательная писательница из Гродно. Она делает психологические зарисовки в виде небольших рассказов. Ведь иногда детям сложно обратиться к родителям и рассказать о своих проблемах. А там персонажи дают свои советы, в итоге ребенок понимает, что жизнь прекрасна и удивительна, что нужно любить себя таким, какой ты есть", - добавила Виктория Калистратова.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-