"Народная асвета" выпустила около 852 тыс. книг в 2020 году

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Народная асвета" выпустило около 852 тыс. книг в 2020 году. Об этом сегодня сообщила журналистам директор предприятия Виктория Калистратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего за 2020 год "Народная асвета" издала около 852 тыс. книг в 129 наименованиях. Мы активно занимаемся изготовлением учебников и учебных пособий для общеобразовательной школы, и в прошлом году было выпущено порядка 755 тыс. экземпляров. Кроме того, издательство готовит учебные пособия для специальных школ, в том числе шрифтом по системе Брайля, а также учебно-методические пособия для преподавателей", - рассказала Виктория Калистратова.

По словам главного редактора Елены Литвинович, в издательстве уделяется серьезное внимание книгам с экологической тематикой. "Знание о своем природном доме очень важно для воспитания подрастающего поколения в целом. Хочу отметить серию, которую многие наши коллеги называют экологическим бестселлером, - "Рассказы Деда Природоведа" от супружеской пары Галины и Сергея Трафимовых. За 14 лет выпущено 58 книг, они рассказывают о животных, различных природных явлениях нашей республики, экзотических стран и далеких миров. В 2020 году также вышло иллюстрированное снимками фотохудожников издание Владимира Яговдика "Вочы Зямлі. Вандроўкі па роднай Беларусі", где описываются реки, озера, заповедники и заказники Беларуси. Совместным проектом с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны" стала и книга "Птушка года Беларусі 2000-2020", - обратила внимание она.

Для детей среднего и старшего школьного возраста "Народная асвета" подготовила книгу "Вайна. Юнацтва. Подзвіг". Ее автор Владимир Вавуло констатировал, что с каждым годом участников Великой Отечественной войны становится все меньше, и важно сохранять память о событиях того времени. "Мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность за это красочное издание. Здесь есть уникальные фотографии, некоторые из них нигде не публиковались, опубликованы документы, подтверждающие, что в Великой Отечественной войне принимали посильное участие и дети Беларуси. Думаю, такие книги будут способствовать патриотическому воспитанию в школах, и они должны быть в библиотеках", - подчеркнул он.

Как отметила главный художник издательства Елена Ждановская, текст диктует стиль иллюстраций: если автор говорит серьезным языком, должны быть соответствующие изображения. "Наши книги разнообразны. Мы работаем с разными художниками и ищем изюминку для каждого издания, - сказала она. - Книги для подростков, на мой взгляд, должны быть яркими и броскими. Так, хорошо прорисована серия Ирины Токаревой "Приключения", где ставилась задача не только рассказать детям интересную историю, но и показать материальную культуру описываемых в произведениях стран".

В 2020 году пополнились новыми книгами серии "Шкаф", "В контакте", "Тусовка.by". Вышли в свет такие произведения, как "Хочу жить!" Ирины Токаревой, "Мы не забудем!" Татьяны Домаренок. К 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича издательство выпустило сборник сказочных историй "Старая казка".-0-