Народной артистке Беларуси Марии Захаревич исполняется 85 лет

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актрисе театра и кино, театральному режиссеру, народной артистке Беларуси Марии Захаревич сегодня исполняется 85 лет.

Мария Георгиевна Захаревич родилась в деревне Новоселки Мядельского района 28 ноября 1936 года. В школе девочка увлеклась литературой, занималась художественной самодеятельностью, была задействована в драматическом кружке и мечтала поступить в педагогический институт, но учителя уговорили пойти в театральный.

В 1957 году Мария Захаревич окончила актерский факультет Белорусского театрально-художественного института (сейчас Белорусская государственная академия искусств). После учебы была зачислена в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы.

На купаловской сцене Мария Георгиевна сыграла свыше шестидесяти ролей - целую галерею ярких женских образов, которые составляют золотую страницу истории театра. Актрисе самобытного таланта всегда успешно давались как драматические и трагические роли, так и комедийные. Мария Захаревич среди тех купаловцев, которые составили гордость прославленного коллектива, завоевали искреннюю любовь и огромную признательность нескольких поколений зрителей.

1980-е и 1990-е годы стали для артистки звездными: она много снималась в кино, создавала яркие образы на телеэкранах, ее душевный голос звучал из радиостудии. В спектаклях по произведениям Я.Купалы, И.Мележа, И.Чигринова, И.Шамякина, А.Дударева Мария Захаревич достигла творческих высот.

Ею созданы незабываемые образы Гали Журавки в спектакле "Пока вы молоды" по пьесе Ивана Мележа, Зоси Савич в постановке по мотивам романа "Сердце на ладони" Ивана Шамякина и многие другие. Актриса снималась в кинофильмах "Я, Франциск Скорина…", "Люди на болоте", "Тревожное счастье", "Хам", "Ясь и Янина", "Воскресная ночь", "Территория сопротивления".

Мария Захаревич признавалась, что наиболее близки ей роли женщин со сложными, драматическими судьбами - "роли, над которыми надо работать, думать".

На протяжении долгого времени Мария Захаревич преподавала сценическую речь в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Была членом жюри на различных театральных фестивалях. Также активно занималась режиссурой. Осуществила постановки "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского, "Характеры" по произведениям Василия Шукшина, а также экспериментальный спектакль "Я не покину тебя".

В 1977 году ей было присвоено звание народной артистки Беларуси. За участие в радиопостановках "Рыбакова хата" и "Хамутиус" в 1984 году актриса была удостоена Государственной премии Беларуси. За большие творческие успехи и заслуги в развитии белорусского театрального искусства Мария Захаревич награждена орденом Дружбы народов и медалью Франциска Скорины. Также она является почетным гражданином Минской области, обладательницей "Хрустальной Павлинки - 2004", медали Святого Равноапостольного Кирилла Туровского, приза Белорусского союза кинематографистов "За преданность киноискусству". В 2020 году награждена орденом Франциска Скорины.-0-