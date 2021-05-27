Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 мая 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:29 В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах Регионы
07:21 Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках Регионы
07:09 Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой исполняется 70 лет Культура
07:00 Лукашенко - выпускникам учреждений общего среднего образования: впереди время осознанных самостоятельных решений Президент
07:00 Лукашенко пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте Президент
07:00 Картина дня: выступление Лукашенко в Овальном зале, готовность лагерей к лету и "Лучшее место на свете" Общество
00:58 Футболисты "Вильярреала" впервые выиграли Лигу Европы Спорт
00:31 Более 150 пропавших при крушении судна в Нигерии считаются погибшими В мире
26.05.21
26.05.21 23:59 ФОТОФАКТ: В Беларуси можно было наблюдать суперлуние Регионы
26.05.21 23:35 Два ДТП почти одновременно произошли на МКАД Происшествия
26.05.21 22:58 Канадцы выиграли у норвежцев в матче ЧМ-2021 по хоккею Спорт
26.05.21 22:44 Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям Президент
26.05.21 22:38 Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Великобритании в матче ЧМ-2021 Спорт
26.05.21 22:13 Лукашенко: сдача суверенитета - это не со мной Президент
26.05.21 21:57 Фотовыставка "Гармония неба, земли и человека - прекрасный Китай" откроется в Солигорске Афиша
26.05.21 21:56 Азербайджан продлил действие карантинного режима до 1 августа В мире
26.05.21 21:54 Лукашенко высказался за увеличение срока полномочий депутатов в Беларуси Президент
26.05.21 21:51 Дорожную разметку в Минске в ночь на 27 мая будут наносить на 15 участках Регионы
26.05.21 21:49 Китай продолжит реализацию внешней открытости и сотрудничества с Беларусью и другими странами - Се Сяоюн Политика
26.05.21 21:49 В Беларуси определили лучшие нормотворческие органы Общество
26.05.21 21:43 Олег Миканович возглавил волейбольный клуб "Строитель" Спорт
26.05.21 21:40 Лукашенко о принятии декрета №2: я должен был сохранить своего ребенка - Беларусь Президент
26.05.21 21:35 За сутки в мире выявили более 461 тыс. заразившихся COVID-19 В мире
26.05.21 21:29 В Минске на пр.Независимости мотоциклист врезался в легковушку Происшествия
26.05.21 21:26 Шило: нужно ответственнее подходить к созданию безопасных условий труда в медицинских организациях Регионы
26.05.21 21:22 Руслан Юденков признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
26.05.21 21:15 В Беларуси завершается реализация проекта в области ветроэнергетики Экономика
26.05.21 21:10 Влияние Китая на развитие современного мира приобретает все большую значимость - Тозик Политика
26.05.21 21:05 Отраслевой профсоюз Минской области направил на помощь медикам более Br370 тыс. с начала года Регионы
26.05.21 20:51 Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в товарищеском матче Спорт
Все новости
Все новости
Культура
27 мая 2021, 07:09

Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой исполняется 70 лет

Наталья Руднева в роли Кармен. Фото Большого театра
Наталья Руднева в роли Кармен. Фото Большого театра

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, оперной певице, педагогу Наталье Рудневой сегодня исполняется 70 лет.

Наталья Александровна Руднева родилась 27 мая 1951 года в Самаре. Она приехала в Минск после окончания Куйбышевского музыкального училища по общесоюзному распределению и после окончания Белорусской государственной консерватории в 1981 году была принята солисткой в ​​труппу Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, в котором блистала 30 лет.

Здесь первыми для нее были партия Мадонны ("Риголетто" Дж. Верди) и партия Любаши ("Царская невеста" Римского-Корсакова).

Сильный и красивый тембр голоса, огненный темперамент, невероятное желание совершенствоваться в творчестве - все это сразу оценили и полюбили зрители и коллеги.

Ее принцесса Эболи, царственная Амнерис, роковая Кармен, трагичная Любаша, колдунья Ульрика, страдающая Сантуцца, загадочная Маддалена в одноименной опере Прокофьева, одержимая чувством мести Клара Цаханассьян в опере "Визит дамы" будоражили, влюбляли и поражали зрителя. Наталья Александровна в любом из этих сценических образов была всегда убедительна как певица и актриса.

На протяжении многих лет Наталья Руднева выступала с такими коллективами, как Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, оркестры Вооруженных Сил Республики Беларусь и Министерства внутренних дел, Смоленский русский народный оркестр имени В.П.Дубровского, Государственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева (Санкт-Петербург) и др.

В 1992 году в Барселоне в рамках культурной программы Олимпийских игр Наталья Руднева исполнила духовную ораторию "Красная книга" современного испанского композитора К.Бенгуэреля. В 1996 году в Швейцарии на вечере памяти Эдисона Денисова исполнила вокальный цикл композитора на стихи китайских поэтов. Она гастролировала в Бразилии, Германии, Испании, Польше, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Нидерландах. Активно сотрудничала с Белорусским телевидением. Записала множество музыкальных телепрограмм, в которых исполнила ряд произведений камерной классики (Р. Шуман, Р. Вагнер и др.).

В 1994 году она получила звание заслуженной артистки Беларуси, а в 1999 году - народной артистки Беларуси.

В 2011 году она решила уйти в закулисье и возглавила группу стажеров театра. Из-под ее учительского крыла юные таланты попадают не только в постановки родного театра, но и уезжают работать в оперные театры зарубежных стран. В 2018 году она приняла решение уйти из театра. Сейчас Наталья Александровна доцент кафедры пения Белорусской государственной академии музыки.-0-

"Царская невеста". Фото Большого театра
"Царская невеста". Фото Большого театра
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
опера юбилей
Новости рубрики Культура
Фото из архива БСХ делает много различных выставок, чтобы дать молодежи возможность раскрыться - Шарангович
Фото из архива Фестиваль "МОСТ-21" соберет профессионалов и новичков художественной фотографии
Фото из архива Культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее" пройдет 29 мая в Минске
Кадр из мультфильма "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой Белорусский мультфильм "Лучшее место на свете" одержал победу на фестивале Animatricks
Фото из архива Белорусский свадебный костюм и наряд кинодивы Голливуда покажут на выставке в Гомеле
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Орше с 3 по 5 июня
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины-Вильнюс и раскрыл новые подробности
Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу
Топ-новости
Картина дня: выступление Лукашенко в Овальном зале, готовность лагерей к лету и "Лучшее место на свете"
Лукашенко о повестке переговоров с Путиным в Сочи: это в основном экономика
Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!
Лукашенко о реакции на инцидент с госфлагом в Риге: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма
Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью - посол Китая
Кремль: на Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча
"Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону
При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек
"Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня
Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ
ГПК: отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой
Тертель: несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме
В ВС завершена проверка боевой готовности ракетных войск
Белорусы Эстонии осуждают инцидент в Риге и призывают сплотиться для противостояния нападкам Запада
Минэнерго прокомментировало запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.