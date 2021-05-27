Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой исполняется 70 лет

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, оперной певице, педагогу Наталье Рудневой сегодня исполняется 70 лет.

Наталья Александровна Руднева родилась 27 мая 1951 года в Самаре. Она приехала в Минск после окончания Куйбышевского музыкального училища по общесоюзному распределению и после окончания Белорусской государственной консерватории в 1981 году была принята солисткой в ​​труппу Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, в котором блистала 30 лет.

Здесь первыми для нее были партия Мадонны ("Риголетто" Дж. Верди) и партия Любаши ("Царская невеста" Римского-Корсакова).

Сильный и красивый тембр голоса, огненный темперамент, невероятное желание совершенствоваться в творчестве - все это сразу оценили и полюбили зрители и коллеги.

Ее принцесса Эболи, царственная Амнерис, роковая Кармен, трагичная Любаша, колдунья Ульрика, страдающая Сантуцца, загадочная Маддалена в одноименной опере Прокофьева, одержимая чувством мести Клара Цаханассьян в опере "Визит дамы" будоражили, влюбляли и поражали зрителя. Наталья Александровна в любом из этих сценических образов была всегда убедительна как певица и актриса.

На протяжении многих лет Наталья Руднева выступала с такими коллективами, как Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, оркестры Вооруженных Сил Республики Беларусь и Министерства внутренних дел, Смоленский русский народный оркестр имени В.П.Дубровского, Государственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева (Санкт-Петербург) и др.

В 1992 году в Барселоне в рамках культурной программы Олимпийских игр Наталья Руднева исполнила духовную ораторию "Красная книга" современного испанского композитора К.Бенгуэреля. В 1996 году в Швейцарии на вечере памяти Эдисона Денисова исполнила вокальный цикл композитора на стихи китайских поэтов. Она гастролировала в Бразилии, Германии, Испании, Польше, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Нидерландах. Активно сотрудничала с Белорусским телевидением. Записала множество музыкальных телепрограмм, в которых исполнила ряд произведений камерной классики (Р. Шуман, Р. Вагнер и др.).

В 1994 году она получила звание заслуженной артистки Беларуси, а в 1999 году - народной артистки Беларуси.

В 2011 году она решила уйти в закулисье и возглавила группу стажеров театра. Из-под ее учительского крыла юные таланты попадают не только в постановки родного театра, но и уезжают работать в оперные театры зарубежных стран. В 2018 году она приняла решение уйти из театра. Сейчас Наталья Александровна доцент кафедры пения Белорусской государственной академии музыки.-0-

"Царская невеста". Фото Большого театра