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25 февраля 2020, 07:37

Народной артистке Беларуси Ольге Денисовой исполняется 75 лет

Ольга Денисова. Фото из архива
Ольга Денисова. Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси талантливой актрисе Ольге Денисовой (Клебанович) сегодня исполняется 75 лет.

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Александр Лукашенко выразил уверенность, что Ольга Денисова и в дальнейшем будет работать так же плодотворно и вдохновенно. Он пожелал народной артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия.

Своей самобытной актерской индивидуальностью, беззаветным служением театру Ольга Михайловна Клебанович внесла значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства, войдя в когорту блистательных мастеров сцены Беларуси.

Родилась Ольга Клебанович в Югославии 25 февраля 1945 года. Ее отец рано умер. Девочка росла в местечке Греск, под городом Слуцк Минской области, где жили ее бабушка и дедушка. Именно там она впитала любовь к природе, деревенским людям, что впоследствии очень помогло при воплощении характеров простых белорусских женщин на сцене. К маме, которая работала в Минске и восстанавливала город после войны, Ольга Клебанович переехала после седьмого класса. В столице она продолжала учиться, участвовала в школьной самодеятельности и мечтала стать артисткой.

Мечты Ольги исполнились. В 1962 году она поступила в Белорусский театрально-художественный институт на актерско-режиссерский курс замечательного педагога и режиссера Владимира Маланкина, училась вместе с Валерием Раевским и Борисом Луценко. После окончания института в 1966 году Ольга Клебанович была принята в труппу Гродненского областного драматического театра, а через год ее пригласили в Национальный академический драматический театр имени Горького. На сцене этого театра актриса сыграла десятки главных ролей в спектаклях, вошедших в сокровищницу белорусского сценического искусства.

Ведущий мастер сцены Ольга Клебанович за годы работы в театре проявила себя высокопрофессиональной актрисой, способной на самом высоком уровне исполнять роли как героического плана, так и жанровые, острохарактерные. Создала многочисленные народные характеры. Среди них: Ольга в спектакле "Три сестры" Антона Чехова, Варя в "Разгроме" Александра Фадеева, Лушка в "Поднятой целине" Михаила Шолохова и многие другие.

Высокий творческий потенциал Ольги Клебанович позволяет ей привносить в каждую роль собственное философское осмысление человеческого бытия. Каждый образ она наделяет теми типичными чертами характера, которые делают их живыми и узнаваемыми, а значит, понятными для зрителей. На этом основан постоянный успех актрисы.

Снялась Ольга Клебанович и во многих кинофильмах. Это - "Солнечный день в конце лета", "Свеженина с салютом", "776-й километр", "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах", "Провинциальная муза", "Зимний вальс", "Оттепель", "Родная кровиночка", "В созвездии Стрельца" и многие другие.

Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" (2017), в котором Ольга Клебанович сыграла роль Стефании, удостоен спецприза жюри кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества.

Ольга Клебанович многократно становилась лучшей актрисой года, победительницей ряда республиканских и международных фестивалей. В 1982 году ей было присвоено почетное звание заслуженной артистки Беларуси, а в 1995-м за большой личный вклад в развитие театрального искусства и высокое профессиональное мастерство указом Президента Республики Беларусь было присвоено почетное звание народной артистки Беларуси.

В 1986 году за роль Степаниды в спектакле "Знак беды" по повести Василя Быкова актриса была удостоена звания лауреата Государственной премии Беларуси. В 2003 году Ольге Клебанович вручен приз "Хрустальная Павлинка" Белорусского союза театральных деятелей, а в 2005 году - медаль Франциска Скорины. В 2015 актриса была удостоена Ордена Франциска Скорины.

В этом театральном сезоне Ольга Клебанович участвует в спектаклях "Правда - хорошо, а счастье лучше" Александра Островского (Филицата), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Графиня Хлестова), "Проделки Ханумы" Авксентия Цагарели (Ханума), "Круг любви" Сомерсета Моэма (Китти), "Знойные мамочки" Дэвида У. Кристнера (Клодия Адамс).

Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович пользуется большим авторитетом и уважением в коллективе театра и среди театральной общественности, ее знают и любят зрители. Ольга Михайловна - настоящий мастер своего дела, талантливый педагог, надежный друг и замечательный отзывчивый человек.

Актриса была в браке с актером Александром Денисовым, который умер в 2012 году в Нью-Йорке. У Ольги Клебанович двое детей - дочь Дарья (живет и работает программистом в Нью-Йорке) и сын Денис, есть внуки.-0-

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