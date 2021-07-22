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22 июля 2021, 07:01

Народной артистке Беларуси Валентине Гаевой исполняется 85 лет

Ансамбль "Хорошки". Фото из архива
Ансамбль "Хорошки". Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливому балетмейстеру, народной артистке Беларуси Валентине Гаевой исполняется 85 лет.

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину ГаевуюЛукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую
Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.

Родилась Валентина Ивановна Гаевая 22 июля 1936 года на юге России в поселке Даниловка Волгоградской области. Она с детства ощущала себя артисткой. Но образование получила не артистическое, а хореографическое. В 1965 году окончила балетмейстерское отделение по специализации "народный танец" Ленинградской высшей школы профдвижения. После окончания Валентину Гаевую пригласили в знаменитый хор Пятницкого, но по воле судьбы она оказалась в Беларуси.

В 1967 году она стала руководителем детской хореографической студии в Могилеве, а с 1973 года работала балетмейстером Белорусской филармонии. Через год вместе с Николаем Дудченко основала ансамбль "Хорошки". С самого начала она поставила перед собой задачу - вывести белорусскую хореографию на уровень российской и украинской. В России в то время были популярными легендарные ансамбли Моисеева, Надеждиной, Устиновой, в Украине - Вирского.

Валентина Ивановна хорошо понимала: создать танцевальный коллектив высокого уровня можно только на базе национального творческого наследия. Она начала знакомиться с белорусским фольклором: слушала песни, которые пели на селе, изучала их мелодию; много читала литературы, искала в книгах разгадку национального характера белорусов, души народа. Многие танцевальные движения, пластические решения, белорусский колорит, которые позднее стали классическими в исполнении "Хорошек", Валентина Ивановна подглядывала то на свадьбах в глубинке, то на местечковых праздниках, а то и на сводных концертах самодеятельности, куда съезжались танцоры из колхозов.

Вскоре была создана первая программа, с которой ансамбль выступил в Украине. Она имела большой успех. О "Хорошках" заговорили, а в 1977 году в Москве на Всесоюзном смотре-конкурсе профессиональных художественных коллективов произошла сенсация: ансамбль получил диплом первой степени. Разнообразность программы, красота народных костюмов, песенное сопровождение танцев, музыкальные инструменты, которые являются музейными ценностями, виртуозное исполнительское мастерство - все это отличало выступления ансамбля.

На его концерты стремились попасть не только любители музыкально-хореографического искусства, но и профессионалы, чтобы увидеть рождение новой звезды. В 1982 году ансамблю было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола. "Хорошки" объехали с гастролями всю Россию, выступали на лучших концертных сценах Америки, Европы, стран Ближнего Востока. Несмотря на мировую популярность, никогда не отказывались выступать с концертами в городах и селах Беларуси. В 1996 году "Хорошки" были награждены Государственной премией Беларуси, а через три года получили звание заслуженного коллектива республики.

Ансамбль "Хорошки" выступает на самых престижных международных фестивалях. Коллектив участвовал в открытии зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Вот уже более 45 лет художественным руководителем и постановщиком всех программ ансамбля является Валентина Гаевая, лауреат премии "За духовное возрождение", кавалер ордена Франциска Скорины, лауреат Государственной премии Беларуси. За годы работы она поставила много уникальных народных танцев, на основе фольклорного материала создала оригинальные постановки, вокально-хореографические композиции, танцевальные миниатюры.-0-

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