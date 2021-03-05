Народной артистке России Елене Яковлевой исполняется 60 лет

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России талантливой актрисе театра и кино Елене Яковлевой сегодня исполняется 60 лет.

Елена Алексеевна родилась 5 марта 1961 года в Украине в небольшом городе Новограде-Волынском Житомирской области. В 1978 году окончила школу и попробовала поступить в Харьковский институт культуры. Однако экзамен Елена провалила, поскольку комиссии посчитала, что у нее совершенно отсутствует сценическая харизма. После провала на вступительных испытаниях она работала библиотекарем в Харьковской научной библиотеке имени Короленко, затем трудилась на радиозаводе. Все это время Елена продолжала грезить о сцене и в 1980 году поступила в ГИТИС.

Еще будучи студенткой, Елена Яковлева начала сниматься в кино. Успех пришел к актрисе после того, как она сыграла в фильме "Интердевочка". За роль Тани Зайцевой в этом фильме она была признана лучшей актрисой года и получила свою первую премию "Ника". Позже за роль Ани Крюковой в фильме "Анкор, еще анкор" Яковлева была удостоена второй "Ники".

Одновременно к актрисе пришел и международный успех: Яковлева получила главный приз международного кинофестиваля в Токио.

Елена Яковлева многогранная актриса, что позволяет ей легко вживаться в любую роль. Она снялась в таких фильмах, как "Двое под одним зонтом", "Петербургские тайны", "Какая чудная игра", "Ретро втроем", в ремейке советского фильма "Экипаж" 1979 года, в фильмах фэнтези с элементами комедии "Последний Богатырь", "Последний богатырь: Корень зла" и "Последний богатырь 3" (премьера назначена на декабрь 2021 года), в комедийных фильмах "Ёлки новые" и " Ёлки последние", в фантастическом фильме "Черновик", снятом режиссером Сергеем Мокрицким по одноименному роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, в фильме-фэнтези "Доминика" режиссера Олега Агейчева, в комедийно-мелодраматический фильме "Семь ужинов" режиссера Кирилла Плетнева. Она также снялась в таких сериалах, как "Каменская" и "Склифосовский".

Елена Алексеевна состоялась и как театральная актриса. С 1986 по 1989 год она работала в Театре имени Ермоловой, а с 1984 по 2011 год играла в труппе Московского театра "Современник". Елена Яковлева сыграла главные роли во многих спектаклях - "Мурлин Мурло", "Титул", "Мы едем, едем, едем!", "Пигмалион", "Вишневый сад". Актриса регулярно выезжает на гастроли с творческими вечерами по городам России, а также играет в Театре имени А.С.Пушкина, в постановке "Эта прекрасная жизнь".

Елена Яковлевна имеет множество наград и премий. В 2001 году она была удостоена Государственной премии России в области театрального искусства, в 2004-м - премии "ТЭФИ", в 2005 и 2017 годах - премии "Золотой орел". В 2006 году актрисе вручили Орден Почета. В 1995 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2002 году - народной артистки.

В 2008-2011 годах Елена Яковлева входила в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Елена Яковлева продолжает свой творческий путь и сегодня является одной из самых популярных актрис театра и кино в России. У нее свой круг зрителей, множество поклонников, которые восхищаются ее талантом и красотой.-0-