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13 марта 2021, 09:02

Народной артистке России Ирине Алферовой исполняется 70 лет

Ирина Алферова. Фото ТАСС
Ирина Алферова. Фото ТАСС

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Российской Федерации, яркой и талантливой актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет.

Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Актерская профессия увлекла ее с ранних лет, в школьные годы будущая артистка играла в самодеятельном театре в новосибирском Академгородке.

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Александр Лукашенко отметил, что, обладая редким талантом, лирической красотой, отточенным актерским мастерством и безупречным художественным вкусом, Ирина Алферова воплотила на экране и театральной сцене потрясающие женские образы, чем по праву заслужила признание коллег и любовь зрителей.

После окончания школы Ирина Алферова поступила в ГИТИС, который закончила в 1972 году. Во время учебы на четвертом курсе ее пригласили в свои труппы сразу несколько московских театров. Тогда же ей выпал счастливый билет - актрисе досталась роль Даши в телеэпопее "Хождение по мукам". Режиссер картины Василий Ордынский потребовал от актрисы, чтобы на время съемок она отказалась от работы в театре. Ирина Алферова согласилась и в течение пяти лет жила только ролью Даши. Однако жертвы, на которые пришлось пойти актрисе, были оправданы: фильм сразу же полюбился зрителям и принес популярность Ирине Алферовой.

В 1976 году Ирина Алферова была приглашена в Московский театр имени Ленинского комсомола, где она пробыла в штате до 2001 года. На сцене этого театра она встретила своего будущего мужа Александра Абдулова.

Следующей большой ролью Ирины Алферовой в кино стала Констанция Бонасье в музыкальном приключенческом трехсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Фильм имел оглушительный успех, участие в нем принесло актрисе всенародную любовь.

Совместно с Александром Абдуловым Ирина Алферова снялась в мелодрамах "С любимыми не расставайтесь", "Суббота и воскресенье", "Предчувствие любви", "Поцелуй", "Капкан". У пары также есть большое количество совместных театральных работ.

Впоследствии Ирина Алферова сыграла самые разные роли - от современниц до королев. Она снялась в таких фильмах, как "Осенние колокола", "ТАСС уполномочен заявить", "Василий Буслаев", "Любовные истории", "Ночные забавы" и др. Одной из самых значимых для актрисы стала роль Алены в картине "Ермак". В ее образе Ирина Алферова продолжила создавать тип русской женщины, обладающей непоколебимой волей.

С 1989 года по сегодняшний день Ирина Алферова является ведущей актрисой московского театра "Школа современной пьесы", куда ее пригласил художественный руководитель Иосиф Райхельгауз. В настоящее время актриса занята в спектаклях "Толстого нет", "На трубе", "Шинель", "Самая-самая", "Секреты мужчин среднего возраста", "Подслушанное, подсмотренное". Кроме того, Алферова играет в антрепризах и продолжает сниматься в кино.

С 2007 года Ирина Алферова носит почетное звание народной артистки России. За большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность в 2011 году актриса награждена орденом Дружбы, а в 2017 году ей был вручен орден Почета.

У Ирины Алферовой есть дочь Ксения, которая родилась в 1974 году в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Ксению впоследствии удочерил второй муж актрисы Александр Абдулов. В 1993 году одна из самых красивых актерских пар России Алферова-Абдулов распалась. Именно тогда Ирина познакомилась со своим третьим супругом актером и кинорежиссером Сергеем Мартыновым, с которым они вместе и по сей день.

Ирина Алферова не раз бывала в Беларуси. Актриса считает, что у белорусов развито чувство внутренней культуры. "У вас дети как-то под присмотром, нет беспризорности, нет разгула наркомании", - отметила артистка. Мама актрисы родом из Витебской области, и Ирина считает себя наполовину белоруской.-0-

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