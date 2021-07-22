Народной артистке России Ирине Розановой исполняется 60 лет

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России, актрисе театра и кино Ирине Розановой исполняется 60 лет.

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.

Родилась Ирина Юрьевна Розанова 22 июля 1961 года в Пензе в семье актеров. Родители постоянно были в театре или на гастролях и дочь всегда возили с собой. Как вспоминает сама Ирина Юрьевна, выросла она буквально за кулисами.

Ирина в мечтах видела себя актрисой, а вот родители этому были не рады, они отговаривали дочь, надеясь, что ее сможет увлечь занятие музыкой. Однако девочка и думать об этом не хотела.

Первое поступление в ГИТИС оказалось неудачным, Розанова вернулась в родной город. Девушка целый год готовилась к поступлению, одновременно работая в театре костюмером. Через год она поступила. В 1988 году она получила диплом об окончании вуза. Ее пригласили работать в труппу театра-студии "Человек", в котором она участвовала в постановках начинающего режиссера Женовача, в 1998 она ушла в театр на Малой Бронной, которому была верна 7 лет, потом год она радовала публику талантливой игрой в Ленкоме.

Уйдя из Ленкома, актриса решила, что будет играть лишь в антрепризных спектаклях. Но в это время Александр Калягин, выступивший впервые в роли режиссера в фильме "Подружка моя", пригласил Розанову сниматься. Это и был ее кинодебют. Потом она сыграла в фильме "Где находится нофелет?". Актриса стала еще более популярна, появившись в нашумевшей в то время картине "Интердевочка".

Поработав с Петром Тодоровским в "Интердевочке", Ирина снова снялась в его драме "Анкор, еще анкор!". За работу в этой картине она получила "Золотой овен" и победила в номинации "Лучшая женская роль".

В фильме "Дети понедельника" Ирина Юрьевна блестяще сыграла вместе с Игорем Скляром.

Начиная с девяностых годов Розанова постоянно появляется в сериалах. Самым запоминающимся и ярким стал фильм "Петербургские тайны". Ирина Юрьевна появилась в главной роли в таких популярных сериалах, как "Фурцева. Легенда о Екатерине" и "Жуков".

Для вживания в роль и показа зрителям истинной Екатерины Фурцевой в сериале "Фурцева. Легенда о Екатерине" Розанова перечитала и пересмотрела большое количество документов, фотографий, хроники, даже встречалась с ее родными. В 2013 году она была награждена "Золотым орлом" за работу над этим проектом.

Ирина Юрьевна в 1995 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2007 - народной артистки РФ.

В личной жизни Ирина Розанова, к сожалению, так и не нашла "своего" мужчину. Она была замужем три раза, но ни один брак не стал счастливым. У Ирины Юрьевны нет своих детей, но есть племянники Егор, Макар и племянница Зоя, в воспитании которых она принимает участие.

Розанова продолжает участвовать в разных проектах и сниматься в кино. Одна из последних ее работ, которая находится в производстве: сериал "Предпоследняя инстанция", где она играет главную роль. Сюжет фильма рассказывает историю самых обычных людей - Максима и Валентины. Он ищет способ заработать денег, она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели. Это Управление по распределению душ. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет - в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место в Раю олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.

Ирина Юрьевна Розанова - актриса, которая выделяется среди тысяч своих коллег тонким умом, талантом и удивительной обаятельностью, которая притягивает и завораживает, за это ее любит зритель и режиссеры, что и позволяет ей оставаться популярной и востребованной актрисой.-0-