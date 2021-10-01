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01 октября 2021, 07:00

Народной артистке России Нине Усатовой исполняется 70 лет

Фото fb.ru
Фото fb.ru

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке России Нине Усатовой сегодня исполняется 70 лет.

Нина Николаевна Усатова родилась 1 октября 1951 года в селе Малиновое озеро Алтайского края. В 1969 году закончила среднюю школу №30 города Кургана. Четыре года подряд Нина Усатова штурмовала приемную комиссию Высшего театрального училища имени Б.В.Щукина, а поступила лишь с пятой попытки (в 1975 году) и то на режиссерский факультет (курс Б.Захавы и М.Тер-Захаровой). После учебы Нина проходила практику в городе Котлас Архангельской области, сыграла в местном театре 12 ролей. В это время в Ленинграде открылся Молодежный театр, и в 1980 году начинающая актриса уехала туда. Играла в спектаклях Владимира Малыщицкого и Ефима Падве. В 1989 году Нина Усатова пришла в труппу Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова (Санкт-Петербург).

Всенародной любимицей Нина Усатова стала благодаря своим киноролям, которых в ее копилке более сотни. Первое знакомство будущей актрисы с кино состоялось, когда на станцию ее родного села по железной дороге приехал вагон-клуб и привез фильм. Впоследствии Усатова рассказывала, как ее поразили "живые черно-белые картинки". Творческим образцом для актрисы была Нонна Мордюкова, которая казалась такой родной. Именно это родное ощущение и станет характерной особенностью и самой Нины Усатовой, именно его она всегда будет вкладывать в своих героинь.

Нина Усатова дебютировала в кино в 1981 году, первой ее ролью стала портниха в фильме "Куда исчез Фоменко?". Затем последовала серия эпизодических персонажей. Одними из первых фильмов, в которых артистка исполнила главные роли, стали "Свидетель" (1985) и "Байка" (1987 год). Впоследствии Нина Усатова стала часто сниматься в кино. Однако известность пришла к ней после роли немой в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего…"

В 1995 году Нина Усатова принимала участие в Русском проекте (серии телевизионных роликов социальной тематики). Актриса сыграла провинциальную женщину, прибывшую в Москву и увидевшую своего сына в почетном карауле на Красной площади.

Актриса также сыграла в таких фильмах, как "Барак" (Полина), "Мусульманин" (тетка Соня), "Последний забой" (Галина), "Легенда №17" (роль врача), "Дочки-матери" (заведующая отделением роддома), "Поп" (матушка Алевтина), "Фурцева" (мать Фурцевой), "Станица" (Надежда Алексеевна Волкова) и многих других.

Ее великолепные актерские работы уже успели стать настоящей классикой советского и российского кино. Созданные актрисой образы полюбились зрителям, а сама Нина Усатова приобрела славу по-настоящему народной актрисы. Когда артистку спрашивают, не тяготит ли ее амплуа простой русской женщины, она неизменно отвечает, что, напротив, гордится, что все ее режиссеры чувствуют в ней эту русскую женственность, и это самое ценное, что она имеет.

В 2014 году Нине Усатовой присвоено звание народной артистки РФ. Она также является лауреатом Государственной премии РФ, награждена медалью Пушкина, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостоена премий "Ника" и "Золотой орел", награды кинофестиваля "Кинотавр".

В настоящее время Нина Усатова продолжает плодотворно работать в кино. В 2019 году исполнила главную роль в сериале "Управдомша", в 2020 году с ее участием вышли сериалы "Теорема Пифагора" и "За счастьем".

В одном из интервью Нина Усатова призналась, что никогда не была несчастной, ведь у нее есть театр, спектакли и репетиции.-0-

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