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Культура
12 ноября 2021, 07:44

Народной артистке России Татьяне Конюховой исполняется 90 лет

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная советская актриса, народная артистка России Татьяна Конюхова сегодня празднует 90-летие.

Татьяна Георгиевна Конюхова родилась в 1931 году в Ташкенте в семье военнослужащего. Юношеские годы будущая актриса провела в Латвии, куда направили на работу ее отца. Целеустремленная девочка твердо знала, кем хочет быть, и после окончания школы в 1949 году приехала в Москву и поступила во ВГИК. Будучи студенткой второго курса, дебютировала в кино в фильме Александра Роу "Майская ночь, или Утопленница" по мотивам одноименной повести Н.В.Гоголя. После окончания университета некоторое время работала в Малом театре, на сцене которого исполнила роль Саши в спектакле "Иванов" по пьесе А.Чехова.

В 1956-1992 годах Татьяна Георгиевна была актрисой Театра-студии киноактера, на сцене которого сыграла мощные по внутреннему содержанию и эмоциональной нагрузке роли.

Работая в Театре-студии киноактера, Татьяна Конюхова продолжала сниматься в кино. В 1950-е годы она была одной из самых известных советских актрис. Популярность ей принесли характерные роли в знаменитых фильмах "Судьба Марины", "Вольница", "Доброе утро", "Первые радости", "Запасной игрок", "Разные судьбы", "Над Тиссой". Режиссеры предлагали Татьяне роли красивых, волевых, энергичных и задорных советских девушек, которые трудились на стройках страны, сражались на фронтах. Таких ролей у Татьяны Конюховой было немало.

В 1964 году актриса не побоялась предстать на экране в образе диковатой, но очень обаятельной и жизнерадостной прислуги-замарашки Химки в комедии "Женитьба Бальзаминова". Эта роль, сыгранная ярко, на грани фарса, стала ее лучшей работой в те годы. Кроме того, в 60-е годы Татьяна Конюхова дублировала роли в различных зарубежных кинолентах. Подарила свой голос Элен в исполнении Милен Демонжо в знаменитых комедиях о Фантомасе.

У Татьяны Конюховой были совершенно разноплановые образы: Лиз Стюарт в боевике "Хроника ночи" (1972), Любовь Петровна в социальной драме "Еще не вечер" (1974), профорг Юлия Павловна Миусова в мелодраме "Только вдвоем" (1976).

В начале 80-х Татьяна Конюхова снялась в одной из лучших картин Александра Панкратова "Портрет жены художника". Наиболее известные ее роли тех лет - майор Никифорова в военной драме "Снайперы", Царица в сказке "На златом крыльце сидели...", Валентина в комедии "Ссуда на брак".

В 90-е годы Татьяна Конюхова практически не снималась. В 1992 году актриса стала работать преподавателем в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества "Россия". С начала 2000-х годов преподавала на кафедре режиссуры и мастерства актера театрально-режиссерского факультета Московского государственного института культуры.

Вновь на экране зрители увидели Татьяну Конюхову в 2000-е годы. С развитием российского кинематографа открылась новая страница творчества актрисы. Сразу Конюхова сыграла роль пенсионерки Марианны Октябрьской в сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4". Затем последовали более значительные роли - жена генерала Нора в детективе "Последний приказ генерала" и Анна Николаевская в криминальной драме "Экстренный вызов". Также зрители могли видеть Татьяну Конюхову в мини-сериалах "Спящий и красавица", "Трое с площади Карронад", "Принцесса и нищенка", фильме "Золотая рыбка в городе N". Вернулась Татьяна Георгиевна и на сцену - она исполнила роль Дианы в спектакле "Театральный анекдот" в театре "Артефакт". Также актриса выступала с собственной концертной программой, читая стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Последнюю на данный момент роль исполнила в 2011 году в сериале "Хранимые судьбой". Всего на счету актрисы более 60 работ в различных фильмах и сериалах.

Татьяна Конюхова награждена орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "В память 850-летия Москвы". Удостоена специального приза "Золотой журавль" фестиваля кино и театра "Амурская осень" (2016).-0-

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