Народной артистке России Жанне Болотовой исполняется 80 лет

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке России Жанне Болотовой сегодня исполняется 80 лет.

Жанна Андреевна Болотова родилась 19 октября 1941 года в Новосибирской области. Ее отец Андрей Болотов - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, отличился в битве за Днепр. В годы войны будущую актрису воспитывали мама и бабушка, которые привили девочке любовь к чтению. Уже в пять лет она читала "Евгения Онегина" А.С.Пушкина.

Жанна Болотова дебютировала в кино, будучи еще школьницей. Она исполнила роль Гали Волынской в фильме режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля "Дом, в котором я живу", вышедшем на экраны в 1957 году.

В 1964 году Жанна Болотова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Была актрисой Театра-студии киноактера в Москве.

Жанна Болотова снималась в фильмах Сергея Герасимова "Люди и звери", "Любить человека", в картинах своего супруга Николая Губенко "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь" и многих других кинолентах. Ее героини на экранах, как правило, нежные, грациозные, женственные и интеллигентные.

В девяностых годах прошлого века Жанна Болотова не участвовала в съемках. После долгого перерыва она лишь в 2005 году сыграла в популярной картине "Жмурки". Всего же на счету актрисы более 30 ролей.

Жанна Болотова - лауреат Государственной премии СССР за участие в фильме "Бегство мистера Мак-Кинли". Актриса удостоена премии за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Триесте за фильм "Молчание доктора Ивенса". Она также удостоена премии на международном фестивале фильмов в Варне, посвященных Красному Кресту и здравоохранению. Тогда лучшей женской ролью назвали ее работу в фильме "24-25" не возвращается".-0-