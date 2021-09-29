Народной артистке РСФСР Алле Демидовой исполняется 85 лет

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, советской и российской актрисе театра и кино, мастеру художественного слова, педагогу Алле Демидовой сегодня исполняется 85 лет.

Путь Аллы Демидовой не похож ни на чей другой. Ее не причислишь к какому-то определенному поколению, школе или учению. Она абсолютно самостоятельная творческая личность, неподвластная моде, конъюнктуре и политике.

Актриса состоялась как в театре, так и в кино, работала с лучшими режиссерами XX века: Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом, Анатолием Васильевым, Теодоросом Терзопулосом, Джорджо Стрелером, Андреем Тарковским, Кирой Муратовой. Владимир Высоцкий чрезвычайно ценил Демидову как партнера по сцене.

Алла Сергеевна родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Отец, Сергей Алексеевич Демидов, происходил из рода легендарных золотопромышленников Демидовых. Его судьбу решило роковое время: репрессирован, вышел на свободу, ушел добровольцем на фронт, погиб в 1944 году при освобождении Варшавы. Алла Сергеевна практически не сохранила воспоминаний об отце. Во время войны девочка жила у бабушки во Владимире, а уже в мирное время Аллу воспитывала мать, Александра Дмитриевна Демидова (в девичестве - Харченко), работавшая на кафедре экономического факультета МГУ младшим научным сотрудником по специальности "кибернетика и экономическое программирование".

Будучи ребенком, Демидова была уверена, что станет актрисой. Для реализации этой мечты девочка выступала в школьном драмкружке, где играла преимущественно мальчишеские роли. После окончания школы Алла подала документы в Театральное училище имени Бориса Щукина, но попытка поступления оказалась провальной. Как ни готовилась Демидова к поступлению, все ее мастерство было сведено на нет плохой дикцией.

Поступив в том же году на экономический факультет МГУ, девушка всеми силами старалась забыть о детской мечте. Окончив университет с отличием в 1959 году и став соискателем ученой степени, она начала преподавать - читала семинары по политэкономии для студентов-философов. Но затем Алла все же решилась на вторую попытку и стала студенткой Щукинского училища. Хотя и на этот раз дикция актрисы была далеко не безупречной, несмотря на долгие занятия с логопедом.

Тем не менее театральное училище Алла Демидова окончила с отличием, успешно защитила дипломную работу, сыграв роль госпожи Янг в "Добром человеке из Сезуана". И в 1964 году получила приглашение в Театр на Таганке, где проработала 30 лет. Вера в "Герое нашего времени", Гертруда в "Гамлете", Марина Мнишек в "Борисе Годунове". Это давно классика, ориентир, эталон, но наряду с такими ролями в ее графике были и массовки, и пантомимы.

Работая в театре, актриса снималась в кино. Алла Сергеевна дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую роль студентки в фильме Захара Аграненко "Ленинградская симфония". А первой значительной работой Демидовой в кино в 1966-м стала лента "Дневные звезды" Игоря Таланкина - тогда она сыграла поэтессу Ольгу Берггольц. Актерскую игру высоко оценили критики, а Алла Демидова получила перспективный статус и новые кинороли в фильмах "Шестое июля", "Служили два товарища" и др.

По итогам голосования читателей журнала "Советский экран" Алла Сергеевна стала самой перспективной актрисой 1968 года.

В дальнейшем актриса исполнила в общей сложности более 50 ролей в различных фильмах. К числу ее наиболее известных киноработ относятся роли Ирины Николаевны Аркадиной в драме Юлия Карасика "Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова (1970), герцогини Мальборо в экранизации пьесы Эжена Скриба "Стакан воды" (1979, Юлий Карасик), Лоры Лайонс в телефильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" по мотивам произведения Артура Конан Дойля (1981, Игорь Масленников) и другие.

Алла Демидова в 1993 году создала собственный театр "А". Помимо этого она продолжала играть в кино, вести авторские программы на ТВ и пытаться осмыслить театр в своих трудах. Алла Демидова автор книг: "Вторая реальность" (1980), "А скажите, Иннокентий Михайлович…" (1988), "Владимир Высоцкий" (1989), "Тени зазеркалья" (1993), "Бегущая строка памяти" (2000), "Ахматовские зеркала" (2004), "Заполняя паузу" (2007).

Зрители почитают Аллу Демидову как очень глубокую актрису.

За выдающиеся творческие достижения в области искусства Алла Сергеевна удостоена Государственной премии СССР (1997), награждена орденами Дружбы (1997) и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2007).-0-