Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполняется 70 лет

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии СССР талантливой киноактрисе Наталии Белохвостиковой исполняется 70 лет.

Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения Глава государства отметил, что в Беларуси хорошо знают и очень любят творчество актрисы. "Несколько поколений выросло на прекрасных фильмах, в которых каждое ваше появление было откровением, каждая роль - шедевром, - подчеркнул Президент. - Пусть созданные вами неповторимые образы и впредь радуют многочисленных преданных поклонников".

Наталия Николаевна Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье советского дипломата Николая Дмитриевича Белохвостикова, мать Антонина Романовна работала переводчицей. В 11-месячном возрасте будущую актрису увезли в Англию, где она провела пять лет.

Дебют Наталии в кино состоялся в 1965 году. В это время режиссер Марк Донской снимал в Стокгольме фильм "Сердце матери" о Марии Александровне Ульяновой, матери Владимира Ленина. Это был всего лишь небольшой эпизод, но он впоследствии сильно повлиял на судьбу актрисы.

В 1967 году, когда картина уже вышла на широкий экран, Белохвостикова поступила во ВГИК, куда ее приняли без экзаменов. Первой серьезной работой Наталии в кино стала роль Лены Барминой в фильме Сергея Герасимова "У озера". В нем студентке ВГИКа довелось стать партнершей Василия Шукшина и других именитых актеров. За роль Лены Барминой вместе с другими участниками съемочной группы 19-летняя Белохвостикова получила Государственную премию СССР.

Широкому телезрителю Наталия Белохвостикова стала хорошо известна после выхода в 1976 году на телеэкраны фильма Сергея Герасимова "Красное и черное", где актриса снялась в главной роли гордой аристократки Матильды де ла Моль.

Однако лучшие роли Наталии Белохвостиковой связаны с работами режиссеров Владимира Наумова и Александра Алова в "Легенде о Тиле", "Десять лет без права переписки", "Берег". Звездный час актрисы наступил после съемок фильма "Тегеран-43", где ее партнерами были Игорь Костолевский и Ален Делон. Белохвостикова сыграла также много разных ролей в других фильмах, среди которых выделяются "Выбор", "Закон", "Законный брак", "Джоконда на асфальте", "В России идет снег".

Наталия Николаевна в 1977 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1984 - народной артистки РСФСР, награждена Государственной премией СССР в 1985 году за исполнение роли Эммы Герберт в фильме "Берег", орденом Почета в 2003 году, а в 2006-м - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2017 году Наталию Белохвостикову наградили премией, которую учредила мэрия Москвы, за активное участие в жизни детей-сирот.

В 1974 году Наталия Белохвостикова вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. Через полтора года у них родилась дочь, которую назвали Наташей. А в 2007 году Наталия Николаевна с мужем усыновили трехлетнего детдомовца Кирилла.

В кино Наталия Николаевна больше не снимается, все ее внимание и силы направлены на сына Кирилла. Мальчик уже дебютировал в кино, снявшись в картине приемного отца "Сказка о царе Салтане", где перевоплотился в юнгу. Наталье в этом проекте досталась роль сватьи Бабарихи. Картина не вышла, так как не была завершена.

В 2020 году Наталья Белохвостикова стала бабушкой, внука ей подарила дочь Наталья.-0-