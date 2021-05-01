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01 мая 2021, 09:03

Народному артисту Беларуси Александру Ефремову исполняется 70 лет

Александр Ефремов. Фото из архива
Александр Ефремов. Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси, известному белорусскому режиссеру кино и театра, актеру, телеведущему, профессору Белорусской академии искусств, заслуженному деятелю искусств Беларуси Александру Васильевичу Ефремову сегодня исполняется 70 лет.

Александр Ефремов родился в 1951 году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1976 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа и был приглашен на киностудию "Беларусьфильм", где и работает по настоящее время. С 1991 года - художественный руководитель Театра-студии киноактера при киностудии "Беларусьфильм". В 1996 году Ефремов возглавил в Белорусской академии искусств мастерскую режиссеров художественного кино. С декабря 2001 года по декабрь 2002-го он исполнял обязанности председателя Белорусского союза кинематографистов. С 2005 по 2006 год работал генеральным директором Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Популярность у зрителей завоевали поставленные Александром Ефремовым художественные фильмы "Давай поженимся", "Экзамен на директора", "Поводырь", "Дунечка". Также картины военной тематики, в копилке мастера их три (четвертая находится в процессе создания): "Снайпер. Оружие возмездия", "Покушение" и "Немец". За фильм "Немец" в 2012 году он был удостоен приза за лучшую режиссерскую работу на VIII Республиканском фестивале белорусских фильмов, который проходил в Бресте.

Под его руководством снято более 20 картин - художественных и документальных, а также цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино" об истории классической музыки. Им написано несколько сценариев, а также художественная повесть "Детский сад".

Сейчас режиссер работает над 4-серийной военной кинолентой, которая называется "Любимый город". Это четвертая картина в его биографии, посвященная теме ВОВ. Александр Ефремов рассказал так о сюжете фильма: "Это история танкиста Колобанова. Он похоронен у нас на Военном кладбище. Человек уникальный. Он во время войны в одном бою подбил 22 немецких танка. Если допустима такого рода терминология к войне, то это своеобразный рекорд, подвиг неповторяемый. Речь шла не о рекорде, а о защите выходов немцев к Ленинграду. Это история невообразимого героизма".

В 2012 году Ефремов получил нагрудный знак "За заслуги" от Национальной киностудии "Беларусьфильм".

В 2018 году он снял 10-минутный фильм о съемках киноленты "Иди и смотри" к одноименной отреставрированной военной драме режиссера Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича ("Беларусьфильм", "Мосфильм", 1985 год). Отреставрированная картина в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.

В 2020 году Александр Васильевич был удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы за значительный вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией.

Александр Ефремов - один из тех мастеров, творчество которых остается предметом постоянного внимания. Его картины дышат человечностью, добротой, искренностью, чем подкупают миллионы зрителей на постсоветском пространстве.-0-

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