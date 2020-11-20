Народному артисту Беларуси Александру Ткаченку исполняется 70 лет

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Александру Ткаченку сегодня исполняется 70 лет.

Александр Леонидович Ткаченок родился 20 ноября 1950 года в Чашникском районе Витебской области. В 1975 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт и стал актером Национального академического драматического театра имени Максима Горького. О нем заговорили сразу же после первых сыгранных ролей - Пичема в "Трехгрошовой опере", Леща в спектакле "Последние" и Павла в "Фантазии Фарятьева". Актер подкупал изяществом пластики, наблюдательностью, точностью деталей и вкусом.

Александр Ткаченок - актер большого творческого диапазона и высокого профессионального мастерства, который ищет в образах отличительные черты, чтобы не повторять сыгранное предшественниками или первым открывать тайны характера. За более чем 40 лет служения в театре Александр Ткаченок сыграл множество ролей. Среди них Петрок в спектакле "Знак беды", Лопахин в "Вишневом саде", Стафф в "Сладкоголосой птице юности", Мольер в одноименном спектакле, князь в "Дядюшкином сне" и многие другие. Сценические портреты, созданные Александром Леонидовичем в театре, свидетельствуют, что ему удаются неожиданные интерпретации.

Александр Ткаченок снимается и в кинофильмах. В 1979 году он сыграл свою дебютную роль в ленте "Примите телеграмму в долг". Позднее он снялся в фильмах "Жил-был доктор", "Крест милосердия", "Бес", "Анастасия Слуцкая", "Дунечка", "Жизнь после жизни" и многих других. Участвовал в телевизионных постановках. Как режиссер поставил спектакль "Шум за сценой".

20 лет назад Александр Ткаченок встретил свою будущую жену - красивую и талантливую актрису Екатерину Шатрову. Они познакомились в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького. У Александра Ткаченка три дочери. Варвара и Надежда - от первого брака. Во втором подрастает дочь Полина.

За большой личный вклад в развитие национального искусства, высокое исполнительское мастерство в 1998 году указом Президента Республики Беларусь Александру Ткаченку было присвоено почетное звание "Народный артист Беларуси". В 2004 году он награжден премией "За духовное возрождение".

Александр Ткаченок - лауреат Государственной премии Республики Беларусь, награжден медалями Франциска Скорины и "За трудовое отличие", дипломом и премией за лучшую мужскую роль на Всесоюзном фестивале польской драматургии, призом "Хрустальная Павлинка".

Его роль в фильме "Жил-был доктор" киностудии "Ленфильм" названа лучшей мужской ролью на фестивале молодежных фильмов в Тбилиси. Александр Ткаченок - член общественного объединения "Белорусская гильдия актеров кино".-0-