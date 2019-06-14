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Народному артисту Беларуси Арнольду Помазану исполняется 80 лет

Культура 14.06.2019 | 08:11
Арнольд Помазан на кинофестивале "Лістапад". 2018г.
Арнольд Помазан на кинофестивале "Лістапад". 2018г.

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси Арнольду Помазану сегодня исполняется 80 лет.

Родился Арнольд Кондратьевич Помазан 14 июня 1939 года в Комсомольске-на-Амуре в рабочей семье. С юности увлекался художественной самодеятельностью, а первую овацию в свой адрес услышал, сыграв в школьном спектакле. Однако родители в будущем видели своего сына медиком или горным инженером.

После окончания школы Арнольд учился в железнодорожном училище. Несколько лет работал помощником машиниста паровоза, но о сцене не забывал и без разрешения родителей поступил в актерскую студию при Львовском театре имени Марии Заньковецкой. Затем юноша уехал в Москву поступать в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, но его не приняли только потому, что считали профессиональным актером. После неудачи в Москве Помазан направился в Минск, где стал вольным слушателем, а затем студентом Белорусского государственного театрально-художественного института.

2004г.
2004г.

В Белорусский театр имени Янки Купалы Арнольд Помазан пришел в 1967 году, сразу после окончания учебы. На сцене Купаловского театра он дебютировал в комедии Мольера "Мещанин во дворянстве". Затем были созданы сценические образы из белорусского репертуара: Поп в "Тутэйшых" Янки Купалы, Черноус в спектакле "Кто смеется последним" Кондрата Крапивы, Андрей Буслай в "Пороге" Алексея Дударева.

Наиболее полно талант актера проявился в роли Адольфа Быковского в комедии "Павлинка" Янки Купалы. Помазан открыл ряд новых черт и красок в характеристике этого персонажа. На протяжении тридцати лет он играл Адольфа Быковского и в каждом спектакле был разным и неповторимым. За эту роль Помазан стал обладателем "Хрустальной Павлинки".

Арнольд Помазан и народный артист Украины и СССР Богдан Ступка на кинофестивале "Лiстапад-2010"
Арнольд Помазан и народный артист Украины и СССР Богдан Ступка на кинофестивале "Лiстапад-2010"

Вдумчивость и серьезный подход к делу - неотъемлемые качества артиста. Особенно они проявились в спектаклях по произведениям русской и зарубежной драматургии - Кудряш в "Грозе" Александра Островского, Алеша в спектакле "На дне" Максима Горького, купец Абдулин в "Ревизоре" Николая Гоголя, Доктор в "Неженатом многоженце" Мольера и других.

Актер снялся в кино- и телефильмах "Я, Франциск Скорина", "Время выбрало нас", "Хам", "Вам - задание", "Между жизнью и смертью".

По сей день Арнольд Кондратьевич Помазан работает в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Наделенный от природы большим талантом, он целиком отдает себя любимому делу.

Арнольд Помазан и актер Анатолий Гурьев. 2016г.
Арнольд Помазан и актер Анатолий Гурьев. 2016г.

За большой личный вклад в развитие белорусского театрального искусства указом Президента Республики Беларусь в 1999 году ему было присвоено высокое звание народного артиста Беларуси.-0-

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кино, театр, юбилей
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