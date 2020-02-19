Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси и СССР, лауреату Государственной премии Беларуси Геннадию Овсянникову сегодня исполняется 85 лет.

Геннадий Овсянников знаком едва ли не каждому белорусу. В созвездии мастеров купаловской сцены почетное место занимает его яркий, самобытный талант. Прославленный театр - единственный в судьбе артиста. Ему он посвятил 63 года творческой жизни.

Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летием Александр Лукашенко пожелал Геннадию Овсянникову крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. "Уверен, что вы и впредь будете работать так же вдохновенно, пополняя сокровищницу белорусской культуры", - подчеркнул Президент.

Родился Геннадий Степанович Овсянников 19 февраля 1935 года в Могилеве. После окончания семилетки он поступил в Могилевский машиностроительный техникум, но вскоре понял, что это не его призвание. Бросив техникум, он поступил в Рижское мореходное училище. Проучившись около года, юноша понял, что и море не его стихия. Геннадий Овсянников вернулся в Белыничи Могилевской области, где решил доучиться в десятилетке. Школа в райцентре славилась художественной самодеятельностью и драмкружком. Ни один школьный концерт не проходил без его участия. Он читал басни, разыгрывал комедийные сценки.

Получив аттестат зрелости, в 1953 году Геннадий Овсянников поступил в Белорусский театрально-художественный институт. Ему посчастливилось учиться у прекрасного педагога и режиссера Константина Санникова. В дипломных спектаклях молодой артист создал несколько интересных и ярких образов.

Фото из архива

После окончания института в 1957 году Овсянников был приглашен в труппу Белорусского театра имени Янки Купалы. Слава и признание пришли к актеру не сразу - много лет ему пришлось проходить "школу массовых сцен". Каждый вечер выходил артист на сцену, был занят почти во всех спектаклях. К нему с уважением относились коллеги, его любили зрители, он получал благодарности, премии от администрации театра, его отмечали критики как интересного и обаятельного мастера эпизода. Его персонаж в спектакле "Еще раз про любовь" Эдварда Радзинского был блестящим и запоминающимся. Важной на тот период для артиста стала роль Джипа в спектакле "Что тот солдат, что этот" Бертольта Брехта. Роль совсем маленькая, но актер проявил изобретательность, фантазию, что в итоге воплотилось в образе жестокого и бездушного типа. Много лет этот спектакль не сходил со сцены, в нем менялись исполнители, но роль Джипа неизменно играл Геннадий Овсянников, постоянно наполняя ее новыми деталями.

Наиболее значительные образы артист создал в национальной драматургии и классическом русском и зарубежном репертуарах. Это Авдей в спектакле "Страсти по Авдею" Владимира Бутромеева, Мурашко в "Мудромере" и Терешка Колобок в "Трибунале" Николая Матуковского, Василь в "Вечере" Алексея Дударева, Пустаревич в "Павлинке" Янки Купалы, Бобчинский и Собакевич в спектаклях "Ревизор" и "Чичиков" по Гоголю, Юсов "В доходном месте" Островского, Чебутыкин в "Трех сестрах" Чехова, Шут в спектакле "Конец - делу венец" по Шекспиру и многие другие.

Геннадий Овсянников в спектакле "Ромул Вялікі". Фото из архива

Где бы ни играл артист, в Минске, на гастролях, он всегда ответственно относится к работе. Его творчеству присущи свобода самовыражения, импровизация, способность четко и органично передавать этнографические черты персонажа, сочный народный юмор, точность психологического и пластического рисунка роли.

Работу в театре актер совмещал с работой на телевидении, в студии радиотеатра, в телевизионных постановках. Имя Геннадия Овсянникова хорошо знают и любители кино. Он снимался в таких известных кинофильмах, как "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Пламя", "Дунечка" и других. Его голос знают даже дети: в детских передачах Овсянников исполнял роли Каменного угля и Горохового супа. Также он озвучивал мультфильмы, среди последних - "Зимовье зверей", "Как Нестерка небылицы рассказывал", "Приключения Нестерки".

Геннадий Овсянников за весь период творческой деятельности сыграл в театре, кино и на телевидении более двухсот ролей. Он смог своим талантом показать со сцены драматические и трагические судьбы простых людей. В 1988 году артист стал лауреатом Государственной премии Белорусской ССР. В 1990 году о его жизни и деятельности был снят фильм "Такой вот Овсянников", а в 1991-м ему было присвоено высокое звание народного артиста СССР. В 1995 году талантливый артист был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2006-м - орденом Франциска Скорины. В этом же году артист получил приз "Хрустальная Павлинка" Союза театральных деятелей Беларуси.

В 2008 году Геннадий Овсянников стал лауреатом премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение". В 2015 году артист был награжден медалью ЮНЕСКО "Виктор Гюго", а в 2016-м - Геннадию Степановичу был вручен спецприз Президента "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

В свои 85 лет Геннадий Овсянников полон сил и энергии. Он продолжает выступать и радовать зрителей яркими образами на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы.

Геннадий Овсянников - большой мастер сцены, честь и слава белорусской театральной школы. Спектакли и фильмы с участием замечательного артиста стали классикой отечественного искусства.-0-

Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3" За эти годы актер сыграл более 80 ролей классического, белорусского и зарубежного репертуара. Много лет плодотворно сотрудничает с радио и телевидением, создал яркие образы в кино ("Долгие версты войны", "Пламя", "Последнее лето детства").