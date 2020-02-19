Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 19 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:30 В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за коронавируса Общество
10:21 Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок Общество
10:15 В Ивье из-за прорыва трубы без воды остались 50 частных домов Происшествия
10:14 Два большегруза и легковушка столкнулись в Гомельском районе Происшествия
10:09 На Заславском водохранилище утонул мужчина Происшествия
10:09 Белорусский бизнес поддерживает "Добрую авоську" Общество
10:08 В Бельгии рядом с собором обнаружили стены из человеческих костей В мире
10:04 НАН Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке в Египте Общество
09:59 Двое парней устроили дрифт на угнанном авто в Могилеве Происшествия
09:00 Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция! Общество
09:00 Второй рекордный джекпот в Беларуси превысил 1.000.000 рублей! Общество
08:48 В Витебске произошло два ДТП с наездом на пешеходов: один погиб, другой - в больнице Происшествия
08:45 Практикум-семинар "Тенденции развития белорусского народного костюма" проведут в Могилеве Регионы
08:35 В Гонконге зафиксирована вторая смерть от коронавируса В мире
08:29 В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина В мире
08:23 Более 30 препятствий пройдут спасатели на чемпионате Беларуси по многоборью под Гомелем Регионы
08:22 В Мексике усилилась активность вулкана Попокатепетль В мире
08:13 Boeing проверит 400 самолетов 737 MAX из-за посторонних предметов в топливных баках В мире
08:07 Лукашенко направился с официальным визитом в Египет Президент
08:03 Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием Президент
08:02 Юрий Антонов отмечает 75-летие Культура
08:01 Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летием Президент
08:01 Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет Культура
08:00 Лукашенко поздравил митрополита Павла с днем рождения Президент
07:47 В Бресте сезон озеленения начали в феврале Регионы
07:34 В Торонто благополучно приземлился потерявший колесо шасси лайнер В мире
07:27 Лучшие книги Беларуси за 2019 год представлены на выставке в Минске Культура
07:20 Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в Японии В мире
07:17 Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА Общество
07:11 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. В мире
Все новости
Все новости
Культура
19 февраля 2020, 08:01

Народному артисту Беларуси Геннадию Овсянникову исполняется 85 лет

Геннадий Овсянников. Фото из архива
Геннадий Овсянников. Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси и СССР, лауреату Государственной премии Беларуси Геннадию Овсянникову сегодня исполняется 85 лет.

Геннадий Овсянников знаком едва ли не каждому белорусу. В созвездии мастеров купаловской сцены почетное место занимает его яркий, самобытный талант. Прославленный театр - единственный в судьбе артиста. Ему он посвятил 63 года творческой жизни.

Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летиемЛукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 85-летием
Александр Лукашенко пожелал Геннадию Овсянникову крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. "Уверен, что вы и впредь будете работать так же вдохновенно, пополняя сокровищницу белорусской культуры", - подчеркнул Президент.

Родился Геннадий Степанович Овсянников 19 февраля 1935 года в Могилеве. После окончания семилетки он поступил в Могилевский машиностроительный техникум, но вскоре понял, что это не его призвание. Бросив техникум, он поступил в Рижское мореходное училище. Проучившись около года, юноша понял, что и море не его стихия. Геннадий Овсянников вернулся в Белыничи Могилевской области, где решил доучиться в десятилетке. Школа в райцентре славилась художественной самодеятельностью и драмкружком. Ни один школьный концерт не проходил без его участия. Он читал басни, разыгрывал комедийные сценки.

Получив аттестат зрелости, в 1953 году Геннадий Овсянников поступил в Белорусский театрально-художественный институт. Ему посчастливилось учиться у прекрасного педагога и режиссера Константина Санникова. В дипломных спектаклях молодой артист создал несколько интересных и ярких образов.

Фото из архива
Фото из архива

После окончания института в 1957 году Овсянников был приглашен в труппу Белорусского театра имени Янки Купалы. Слава и признание пришли к актеру не сразу - много лет ему пришлось проходить "школу массовых сцен". Каждый вечер выходил артист на сцену, был занят почти во всех спектаклях. К нему с уважением относились коллеги, его любили зрители, он получал благодарности, премии от администрации театра, его отмечали критики как интересного и обаятельного мастера эпизода. Его персонаж в спектакле "Еще раз про любовь" Эдварда Радзинского был блестящим и запоминающимся. Важной на тот период для артиста стала роль Джипа в спектакле "Что тот солдат, что этот" Бертольта Брехта. Роль совсем маленькая, но актер проявил изобретательность, фантазию, что в итоге воплотилось в образе жестокого и бездушного типа. Много лет этот спектакль не сходил со сцены, в нем менялись исполнители, но роль Джипа неизменно играл Геннадий Овсянников, постоянно наполняя ее новыми деталями.

Наиболее значительные образы артист создал в национальной драматургии и классическом русском и зарубежном репертуарах. Это Авдей в спектакле "Страсти по Авдею" Владимира Бутромеева, Мурашко в "Мудромере" и Терешка Колобок в "Трибунале" Николая Матуковского, Василь в "Вечере" Алексея Дударева, Пустаревич в "Павлинке" Янки Купалы, Бобчинский и Собакевич в спектаклях "Ревизор" и "Чичиков" по Гоголю, Юсов "В доходном месте" Островского, Чебутыкин в "Трех сестрах" Чехова, Шут в спектакле "Конец - делу венец" по Шекспиру и многие другие.

Геннадий Овсянников в спектакле "Ромул Вялікі". Фото из архива
Геннадий Овсянников в спектакле "Ромул Вялікі". Фото из архива

Где бы ни играл артист, в Минске, на гастролях, он всегда ответственно относится к работе. Его творчеству присущи свобода самовыражения, импровизация, способность четко и органично передавать этнографические черты персонажа, сочный народный юмор, точность психологического и пластического рисунка роли.

Работу в театре актер совмещал с работой на телевидении, в студии радиотеатра, в телевизионных постановках. Имя Геннадия Овсянникова хорошо знают и любители кино. Он снимался в таких известных кинофильмах, как "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Пламя", "Дунечка" и других. Его голос знают даже дети: в детских передачах Овсянников исполнял роли Каменного угля и Горохового супа. Также он озвучивал мультфильмы, среди последних - "Зимовье зверей", "Как Нестерка небылицы рассказывал", "Приключения Нестерки".

Геннадий Овсянников за весь период творческой деятельности сыграл в театре, кино и на телевидении более двухсот ролей. Он смог своим талантом показать со сцены драматические и трагические судьбы простых людей. В 1988 году артист стал лауреатом Государственной премии Белорусской ССР. В 1990 году о его жизни и деятельности был снят фильм "Такой вот Овсянников", а в 1991-м ему было присвоено высокое звание народного артиста СССР. В 1995 году талантливый артист был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2006-м - орденом Франциска Скорины. В этом же году артист получил приз "Хрустальная Павлинка" Союза театральных деятелей Беларуси.

В 2008 году Геннадий Овсянников стал лауреатом премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение". В 2015 году артист был награжден медалью ЮНЕСКО "Виктор Гюго", а в 2016-м - Геннадию Степановичу был вручен спецприз Президента "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

В свои 85 лет Геннадий Овсянников полон сил и энергии. Он продолжает выступать и радовать зрителей яркими образами на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы.

Геннадий Овсянников - большой мастер сцены, честь и слава белорусской театральной школы. Спектакли и фильмы с участием замечательного артиста стали классикой отечественного искусства.-0-

Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3"Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3"
За эти годы актер сыграл более 80 ролей классического, белорусского и зарубежного репертуара. Много лет плодотворно сотрудничает с радио и телевидением, создал яркие образы в кино ("Долгие версты войны", "Пламя", "Последнее лето детства").

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино театр
Новости рубрики Культура
Юрий Антонов. Фото из архива Юрий Антонов отмечает 75-летие
Фото из архива Лучшие книги Беларуси за 2019 год представлены на выставке в Минске
Российский актер Артур Смольянинов встретится со зрителями на фестивале мобильного кино VOKA Smartfilm
Фото mininform.gov.by Масштабный культурно-исторический проект "Война и мир. Беларусь помнит" презентован в Минске
Фото из архива Первые билеты на "Славянский базар" поступят в продажу 21 февраля
Геннадий Овсянников. Фото из архива Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3"
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с официальным визитом в Египет
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Ставка рефинансирования снижается до 8,75%
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Картина дня: переговоры с "Роснефтью", вкус белорусского IT и возвращение перелетных птиц
В Беларуси обеспокоены антикитайскими настроениями в мире из-за коронавируса
Откорректированы правила формирования и деятельности студотрядов
Пресс-конференция о преступлениях против информационной безопасности пройдет в БЕЛТА
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!
НАН Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке в Египте
"Белнефтехим" продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.