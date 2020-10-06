Народному артисту Беларуси Юрию Трояну исполняется 70 лет

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси, выдающемуся танцовщику, педагогу, балетмейстеру, постановщику, хореографу Юрию Трояну сегодня исполняется 70 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем "Своей активной творческой деятельностью и трудоспособностью вы завоевали всенародную любовь и уважение, сделали важный вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций белорусского балета", - говорится в поздравлении.

Родился Юрий Антонович 6 октября 1950 года в Минске. Его мама с 1957 года работала в Большом театре оперы и балета костюмером. Впервые Юрий Троян вышел на белорусскую сцену в 1958 году совсем юным артистом миманса в опере. К 10 годам мальчик решил, что об опере знает все, а вот балет оставался тайной, которую он и решил познать.

Интерес к балетному искусству привел Юрия Трояна в Белорусское хореографическое училище (Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж). После окончания учебы в 1968 году молодого танцовщика зачислили в труппу Большого театра. Его первыми крупными работами стали партии в балетах Петра Чайковского - Принц в "Щелкунчике", Зигфрид в "Лебедином Озере", Дезире в "Спящей Красавице". Именно партии в спектаклях мирового классического балетного репертуара принесли Юрию Трояну первый успех, признание и звание заслуженного артиста, которое он получил в 21 год.

Юрий Троян блистал на сцене Большого театра в разнообразных партиях, а в историю белорусского балета вошел в том числе как первый исполнитель знаковых ролей: Хозе в спектакле "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина, поражающий своей силой духа Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна, одухотворенный и лирический Поэт в спектакле "Кармина Бурана" на музыку Карла Орфа, Адам в балете на музыку Андрея Петрова "Сотворение мира", озорной Тиль Уленшпигель в одноименном балете классика белорусской музыки Евгения Глебова. Ценным вкладом в наследие белорусского балета стали новые постановки, осуществленные Юрием Трояном, - "Крылья памяти" Владимира Кондрусевича, "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера. Белорусское искусство также обогатилось новыми национальными балетами "Витовт" и "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова.

Более полувека Юрий Троян служит Большому театру Беларуси. В течение 20 лет - с 1968 по 1988 год - был его ведущим солистом, с 1988 по 1989 год - директор Белорусского государственного хореографического училища, с 1990 года - заместитель директора Большого театра Беларуси. С 2008 года - главный балетмейстер, с 2009 по 2019 год - художественный руководитель балета, с 2020 года - главный балетмейстер Большого театра Беларуси.

В одном из интервью Юрий Троян признавался: "К сожалению, сейчас балет для меня уже не тайна. Это серьезная профессия, которая требует усилий, нервов, напряжения, большой самоотдачи и любви к искусству, в частности, к танцу. Чтобы чего-то достичь, необходимо невероятно много работать. Пожалуй, и добивается чего-то в этой профессии тот, кто балетом живет. Я точно знаю: тот, кто остановился, перестал вкладывать всего себя в танец, никогда не удержится - обязательно упадет вниз".

В 1979 году Юрию Трояну было присвоено звание народного артиста Беларуси. В 2009 году за выдающиеся творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии национальной культуры и искусства он был награжден медалью Франциска Скорины. В 2014 году стал лауреатом Национальной театральной премии. Юрий Анатольевич обладатель ордена "Знак почета", ордена "Дружба Народов", Вьетнамской медали "Дружба", медали "Ветеран труда", лауреат премии Белорусских профсоюзов.

С гастролями Юрий Троян побывал в более 80 странах, среди которых государства Европы, Азии и Африки.

Сегодня в Большом театре оперы и балета в честь юбилея состоятся творческий вечер Юрия Трояна и показ спектакля "Анастасия". Кроме того, в фойе театра будет работать выставка, посвященная главному балетмейстеру театра. В экспозиции будут представлены архивные фотографии из спектаклей.-0-