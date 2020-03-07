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Культура
07 марта 2020, 09:19

Народному артисту Беларуси Василию Раинчику исполняется 70 лет

Василий Раинчик. Фото из архива
Василий Раинчик. Фото из архива

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливому композитору и пианисту, народному артисту Беларуси Василию Раинчику сегодня исполняется 70 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Василия Раинчика с 70-летиемЛукашенко поздравил народного артиста Беларуси Василия Раинчика с 70-летием
"Ваша плодотворная деятельность прошла испытание временем, стала культурным достоянием Беларуси и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Имя Василия Раинчика, создателя прославленного вокально-инструментального ансамбля "Верасы", широко известно не только в Беларуси. Родился композитор 7 марта 1950 года в деревне Черепы Шкловского района Могилевской области. Первоначальное музыкальное образование получил в детской музыкальной школе Шклова. Затем учился в Могилевском музыкальном училище, специализированной музыкальной школе при консерватории в Минске. В 1974 году окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу фортепиано Валерия Шацкого, а в 1981-м - по классу композиции Евгения Глебова. Еще в студенческие годы Василий Раинчик прославился как виртуозный пианист, изобретательный импровизатор, участник блестящего фортепианного дуэта, где его партнером был Игорь Паливода.

Фото из архива
Фото из архива

Творческая деятельность Василия Раинчика неразрывно связана с ансамблем "Верасы". В 1974 году коллектив стал лауреатом Первого белорусского конкурса артистов эстрады, а через полгода - победителем на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. С этого времени ансамбль неоднократно побеждал на самых разных конкурсах. Являясь художественным руководителем ВИА, Василий Раинчик вместе с коллективом выступал на самых известных площадках СССР, а затем и СНГ, неоднократно выезжал на гастроли за границу. С начала 1980-х годов "Верасы" одними из первых начали использовать компьютеры и синтезаторы, исполнять преимущественно электронную музыку.

Фото из архива
Фото из архива

Композитор создал большое количество песен для группы. Многие стали шлягерами: "Малиновка", "Караван", "Музыка для всех" и другие. Раинчику принадлежат и десятки аранжировок, оригинальных электронных композиций, которые отличаются ярким мелодическим рисунком, свежими тембровыми красками, неординарностью структуры. Композитор также является автором Концерта для фортепиано с оркестром, балета "Крылья над Россией", оратории "Мальчиш-Кибальчиш", музыки к спектаклю "Голый король" и стилевых интерпретаций.

Фото из архива
Фото из архива

Василий Раинчик известен своей широкомасштабной организаторской и продюсерской деятельностью. В 1998-2003 годах он был руководителем детского ансамбля "Верасята", в 2000-2014 годах возглавлял Молодежный театр эстрады. С 2002 по 2012 год председательствовал в жюри республиканского отборочного тура международного детского конкурса "Евровидение". Результатом его плодотворной работы стали победы на этом конкурсе Ксении Ситник в 2005 году и Алексея Жигалковича в 2007-м.

Во многом благодаря Василию Раинчику сформировалась целая плеяда замечательных артистов, в их числе Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Надежда Микулич, ставшие настоящими звездами белорусской эстрады.

Василий Раинчик награжден нагрудным знаком Министерства культуры "За вклад в развитие культуры Беларуси", орденом "Знак Почета" и орденом Франциска Скорины, ему присвоены почетные звания заслуженный артист БССР и народный артист Беларуси.-0-

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