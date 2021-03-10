Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину исполняется 75 лет

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина с 75-летием Александр Лукашенко отметил, что огромный талант, многогранное мастерство и поразительная внутренняя энергия позволили Владимиру Гостюхину создать галерею запоминающихся образов и характеров, которые приняты публикой и признаны профессионалами.

Владимир Васильевич Гостюхин родился в Свердловске 10 марта 1946 года. Его отец был руководителем районного Дома культуры, одним из создателей Уральского народного хора. Мать работала директором магазина и играла в самодеятельном театре. В детстве Владимиру Гостюхину пришлось испытать все трудности, с которыми столкнулось послевоенное поколение. После окончания семилетки учился в радиотехникуме, где участвовал в самодеятельности. И это изменило всю его жизнь. За полгода до получения диплома перешел в вечернюю школу, а затем поступил в ГИТИС в Москве.

Еще студентом Владимир Гостюхин снялся в фильме "Был месяц май". После распределения работать в театре ему не пришлось - призвали в армию, где он служил в мотострелковом полку Таманской дивизии под Москвой.

Свою творческую деятельность актер начал в Театре Советской Армии на должности мебельщика-декоратора, потому что в труппе вакансий не было. Однажды ему предложили заменить заболевшего актера. С этого момента и начался творческий подъем Владимира Гостюхина, ему поручили еще несколько ролей.

Однажды на спектакле Гостюхина увидела режиссер киностудии "Мосфильм" Светлана Климова, которая предложила ему роль Алексея Красильникова в телесериале "Хождение по мукам", в котором также снимались Ирина Алферова, Юрий Соломин, Сергей Никоненко. После этого актеру предложили роль партизана Рыбака в фильме Ларисы Шепитько, снятом по повести Василя Быкова "Сотников". Эта роль считается одной из лучших в творческой биографии Владимира Гостюхина. Фильм получил главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Риге, "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале, а сам актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Сан-Ремо (Италия).

После этих двух работ Владимира Гостюхина начали узнавать зрители и приглашать режиссеры. Ему предложили работу в театре "Современник" и Театре на Таганке. Вскоре актера пригласил белорусский режиссер Николай Лукьянов сняться в его дебютной работе "Волки". Именно тогда произошла встреча Владимира Гостюхина с Беларусью, которая стала для актера второй родиной.

Среди фильмов с его участием такие яркие ленты, как "Старшина", "Восхождение", "В поисках капитана Гранта", "Время выбрало нас", "Возьму твою боль", "Урга. Территория любви", "Дальнобойщики" и многие другие. Выступил в качестве режиссера картины "Ботанический сад", снятой на "Беларусьфильме".

Среди работ Владимира Гостюхина последних лет - роли в фильмах "1812: Уланская баллада", "Первый после бога", "Елки 1914", сериалах "Снайпер: Герой сопротивления", "Смерть шпионам. Крым", "Оттепель", "Три дня лейтенанта Кравцова", "В лесах и на горах", "Отчим", "Казаки" и другие.

Владимир Гостюхин помимо работы в кино неизменно верен белорусскому Театру-студии киноактера. С 1994 года на сцене театра с неизменными аншлагами идет спектакль "Миленький ты мой", где Владимир Гостюхин ярко продемонстрировал не только блестящий талант актера, но и режиссера. В 2006 году он осуществил еще одну постановку - спектакль по поэме С.Есенина "Анна Снегина", где выступил в роли Сергея Есенина, а в 2008 году - спектакль по пьесе М.Ворфоломеева "Механический человек".

Актерский опыт, профессионализм, подлинный талант истинно народного артиста бесспорно говорят о Владимире Гостюхине как о настоящем мастере сцены и экрана. Актер и сегодня полон творческих сил. Он принимает активное участие в культурной и общественной жизни Беларуси. Неоднократно приглашался для работы на международные кинофорумы.

За большой вклад в развитие белорусского театрального и киноискусства Владимир Гостюхин стал лауреатом Государственной премии Беларуси, Государственной премии СССР, Государственной премии России, специального приза Президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве", премии Союзного государства в области литературы и искусства. Актер награжден медалью Франциска Скорины и медалью Пушкина, получил статуэтку "Национальной кинопремии".-0-