Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации, талантливому композитору Александру Зацепину сегодня исполняется 95 лет.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске в семье врача-хирурга Сергея Зацепина и учительницы русского языка Валентины Оксентович. С детства занимался музыкой - сначала с преподавателем, потом в музыкальной школе. Учился с удовольствием и уже в третьем-четвертом классах начал сочинять небольшие мелодии. Кроме того, занимался спортом: посещал секцию гимнастики. Чуть позже увлекся радиотехникой, собирал приемники, паял ламповые усилители. Сам сконструировал кинопроектор и на школьной олимпиаде получил за него премию.

После окончания школы Александр Зацепин поступил в Новосибирский институт инженеров транспорта (ныне - Сибирский государственный университет путей сообщения), но вскоре был отчислен за неуспеваемость по математике. В 1945 году был призван в армию и направлен в тюменское пехотное училище. Будучи на военной службе, он самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Командиром взвода, где служил Александр Зацепин, был артист Евгений Матвеев, который пригласил юношу участвовать в армейской самодеятельности. Так Зацепин попал в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. В 1947 году демобилизовался и начал работать в Новосибирской филармонии.

Позднее Александр Зацепин поступил в Алма-Атинскую консерваторию (ныне - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы). После ее окончания в 1956 году устроился музыкальным оформителем на студию "Казахфильм". Там он написал музыку к своему первому фильму "Наш милый доктор". Песня "Надо мной небо синее, облака лебединые" из этого фильма была очень популярной и стала визитной карточкой композитора.

В 1958 году Александр Зацепин переехал в Москву, где познакомился с режиссером Леонидом Гайдаем, который искал композитора для фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Фильм с музыкой Зацепина вышел в 1965 году. С этого года началось творческое сотрудничество с поэтом Леонидом Дербеневым, вместе с которым было написано более 100 песен. С середины 70-х годов Александр Зацепин сотрудничал с Аллой Пугачевой, для которой написал такие песни, как "До свиданья, лето", "Любовь одна виновата", "Волшебник-недоучка", "Песенка про меня", "Этот мир придуман не нами", "Куда уходит детство?" и другие.

Перечислять названия песен Александра Зацепина можно бесконечно - "Есть только миг", "Он пришел - этот добрый день", "Песенка про медведей", "Танго Остапа", "Песня про зайцев" и много-много других произведений на все времена. Всего знаменитый композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам.

Александр Сергеевич является членом-корреспондентом Национальной академии кинематографических искусств и наук, членом Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР. В 2003 году за большие заслуги в области искусства удостоен звания народного артиста России. В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность Александр Зацепин был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В 2017 году на "Славянском базаре" в Витебске состоялся юбилейный концерт легендарного композитора "Александр Зацепин. Есть только миг...". Концерт проходил в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Выходившие на сцену артисты благодарили маэстро за мелодии, которые знают, любят и с удовольствием поют люди разных возрастов.-0-