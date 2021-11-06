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Культура
06 ноября 2021, 09:00

Народному артисту России Анатолию Васильеву исполняется 75 лет

Анатолий Васильев. Фото Global Look Press
Анатолий Васильев. Фото Global Look Press

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации талантливому актеру Анатолию Васильеву сегодня исполняется 75 лет.

Анатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Его отец был чиновником и по долгу службы проводил большую часть времени на работе. Воспитывала сына мама, которая была домохозяйкой. Женщина интересовалась культурой и искусством. Свою любовь к музыке и театру она передала сыну. С детства будущий актер был душой любой компании, часто выступал на концертах.

После школы юноша собирался поступать в театральный вуз, но отец настоял на том, чтобы он пошел в машиностроительный техникум. Там Анатолий проучился два года, а затем все бросил и уехал в Москву, чтобы стать актером.

Анатолий Васильев поступил в Школу-студию МХАТ. Отец не одобрил выбор сына, но со временем смирился. После окончания учебы в 1969 году Анатолий Васильев вошел в труппу Московского театра сатиры. Позже актер перешел в Театр Советской армии, а в середине 1990-х годов - в театр имени Моссовета, где играл в таких спектаклях, как "Школа неплательщиков", "Ученик дьявола", "Мужчины по выходным", "Мамаша Кураж и ее дети".

В кино Анатолий Васильев дебютировал в 1977 году. Сергей Бондарчук пригласил его на роль Дымова в картине "Степь". Именно тогда режиссеры обратили внимание на актера Васильева. Знаменитым его сделала роль второго пилота в культовой советской картине Александра Митты "Экипаж", которую с великим удовольствием зрители смотрят и сегодня. После премьеры актера уже стали узнавать на улице. Также Анатолий Васильев сыграл роль Басманова в картине "Борис Годунов", Фомина в "Надежде и опоре", Варламова в "Грубой посадке".

В 2000-х годах Анатолий Васильев снялся в сериалах "Времена не выбирают", "Новогодние мужчины", "Татьянин день", "Короткое дыхание", "Майор Ветров", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Отцы и дети". В 2008 году актера пригласили на главную роль в комедийном сериале "Сваты", где он сыграл дедушку-профессора Юру. Анатолий Васильев рассказывает, что целиком и полностью погрузился в работу и проникся образом жизни своего героя.

Актер и сейчас продолжает сниматься в кино. В 2020 году с его участием вышел сериал "Андреевский флаг". Один из последних его проектов - фильм "Чудотворная". Всего на счету актера более 70 работ.

У Анатолия Васильева двое детей. От первого брака с актрисой Татьяной Васильевой родился сын Филипп, который также стал актером. Второй брак с Верой Васильевой подарил ему дочь Варю.-0-

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