Народному артисту России Давиду Тухманову исполняется 80 лет

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России композитору Давиду Тухманову сегодня исполняется 80 лет.

Родился Давид Федорович Тухманов 20 июля 1940 года в Москве. Занятия музыкой начал в раннем возрасте под руководством матери. Первое самостоятельное музыкальное произведение - "лезгинку" - создал в 4-летнем возрасте, а затем поступил в музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Первыми опытами были пьесы для фортепиано, вокальные произведения - романсы, баллады.

По окончании 10-летней школы в 1958 году Давид Тухманов поступил на композиторское отделение Музыкально-педагогического государственного института имени Гнесиных, после окончания которого был призван в армию, служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, где руководил оркестром.

Работать в жанре песни композитор начал в 1960-е годы. Свой первый эстрадный хит "Последняя электричка" написал еще будучи студентом института в 1961 году. Лишь в 1966 году песню исполнил певец Владимир Макаров, открыв дорогу Тухманову на телевидение. Позже композитор перешел к написанию цикла патриотических песен, из которых известными стали "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз". Одновременно Тухманов активно сотрудничал с вокально-инструментальными ансамблями "Веселые ребята", "Самоцветы", "Лейся, песня", усложняя аранжировки эстрадных песен.

В 1975 году появился диск "По волне моей памяти", написанный на стихи классических поэтов. Также этот год ознаменовался появлением песни "День Победы" на стихи Владимира Харитонова. Песню сначала не брали на телевидение и радио, сочтя музыку Тухманова фокстротом, а стихи Харитонова легкомысленными. Тем не менее Лев Лещенко без разрешения исполнил песню на концерте ко Дню милиции, чем буквально ее возродил.

Тухманов открыл дорогу в будущее таким исполнителям, как Валерий Леонтьев, Александр Барыкин, Николай Носков, Яак Йоала, Людмила Сенчина. В 1970-е годы композитор создал песни, ставшие популярными в народе, среди них "Аист на крыше", "Белый танец", "Вы разрешите с вами познакомиться", "Гуцулочка", "Дадим шар земной детям", "Здравствуй, мама", "Как прекрасен этот мир", "Остановите музыку", "Притяжение Земли", "Белый танец", "Соловьиная роща", "Эти глаза напротив".

Начиная с 1995 года композитор начал активно работать над детскими музыкальными проектами, создавая репертуар для детских ансамблей, хоров и театральных шоу. Вместе с Юрием Энтиным написаны песенные циклы "Золотая горка", "О многих шестиногих", "Бяки-Буки", "Игра в классики", изданные в нотных сборниках, на компакт-дисках и аудиокассетах. Тухманов написал также гимн детского фестиваля мультфильмов "Золотая рыбка".

Давид Тухманов создавал музыкальное оформление празднования Дня независимости России на Красной площади в Москве в 2003 и 2004 годах. В области камерной музыки композитором созданы циклы баллад и романсов "Квадратные окошки", "Сон Себастиана", поэма для скрипки и оркестра "Святая ночь", музыкально-поэтическая программа "Танго снов Бориса Поплавского".

За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Давид Тухманов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Дружбы народов, ему присуждена премия Ленинского комсомола и Государственная премия России в области эстрадного искусства. В 2020 году Давиду Тухманову присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.-0-