Народному артисту России Константину Райкину исполняется 70 лет

8 июля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, художественному руководителю Московского театра "Сатирикон" Константину Райкину сегодня исполняется 70 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем "За годы активной и плодотворной работы вами создано множество художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и жизнелюбием", - говорится в поздравлении.

Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Петербурге в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Марковны. Мальчик вырос в театральной семье, поэтому выбор профессии был для него очевиден.

В 1967 году Константин Райкин поступил в театральное училище имени Б.В.Щукина. После окончания училища молодого актера приглашали работать сразу в четыре театра. Выбор Константина пал на труппу "Современника". Его дебютом стала заглавная роль в спектакле "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина. Но по-настоящему дарование актера раскрылось лишь через несколько лет в спектакле "Двенадцатая ночь" по пьесе Уильяма Шекспира. Именно там впервые проявилась неповторимая пластичность Константина Райкина и его универсальность.

На сцене "Современника" Константин Райкин играл 10 лет, за это время он исполнил более 30 ролей. Среди его работ такие значимые спектакли, как "И пойду! И пойду!" по Федору Достоевскому, "Балалайкин и К" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Монумент" по Энну Ветемаа и многие другие.

В 1981 году актер ушел из "Современника" и поступил в труппу своего отца в "Ленинградский театр миниатюр". Некоторое время спустя Константин вместе с отцом переехал из Петербурга в Москву и организовал театр "Сатирикон". Здесь продолжал проявляться многогранный талант Константина Райкина. Среди его актерских работ на сцене "Сатирикона" такие картины, как "Служанки" по Жану Жене, "Превращение" по Францу Кафке, "Гамлет" и "Король Лир" по Уильяму Шекспиру, "Не все коту масленица" по Александру Островскому и многие другие.

В течение нескольких лет Райкин преподавал на отделении музыкальной комедии ГИТИСа, и многие выпускники его курса стали артистами театра "Сатирикон". Каждая режиссерская работа Константина Райкина на сцене театра превращалась в шоу-спектакль и пользовалась большим успехом у публики. После смерти своего отца в 1988 году Константин Райкин становится художественным руководителем театра "Сатирикон", эту должность он занимает по сегодняшний день.

Константин Райкин состоялся не только как театральный актер, также значительны его работы в кино. Роль в музыкальной картине "Много шума из ничего" закрепила за Райкиным амплуа характерного комедийного актера. Он и в дальнейшем много играл в комедиях, мюзиклах и приключенческих лентах, причем снимали его в основном известные режиссеры: Никита Михалков в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих", Евгений Гинзбург в фильмах "Остров погибших кораблей" и "Руанская дева по прозвищу Пышка". Драматический талант Константина Райкина и его мастерство перевоплощения ярко проявились в картине "Тень, или Может быть, все обойдется", поставленной Михаилом Козаковым по пьесе Евгения Шварца. Здесь актер исполнил сразу две роли - Ученого и его Тени. В 2002 году Константин Райкин сыграл знаменитого сыщика Эркюля Пуаро в мини-сериале "Неудача Пуаро". Работы Константина Райкина в кино не просто запоминались, они становились событием в культурной жизни.

Константин Райкин является обладателем множества различных наград и премий. В 1992 году он удостоен звания народного артиста России, в 1995 году стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства. В 2010 году артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Константин Райкин неоднократно становился лауреатом театральной премии "Золотая маска".

Константин Райкин женат на актрисе Елене Бутенко. В 1988 году у пары родилась дочь Полина, которая продолжила актерскую династию семьи.-0-