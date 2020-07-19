Народному артисту России Василию Ливанову исполняется 85 лет

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, режиссеру и сценаристу Василию Ливанову сегодня исполняется 85 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.

Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в творческой семье. Основателем актерской династии был дед Василия - Николай Александрович Ливанов, известный под псевдонимом Извольский. Отец, Борис Николаевич Ливанов, был выдающимся актером, а мать Евгения Казимировна - профессиональной художницей. В их доме царила творческая атмосфера, здесь постоянно собирались люди искусства.

В 1958 году Василий Ливанов окончил театральное училище имени Б.В.Щукина и стал работать в театре имени Е.Б.Вахтангова. Через год он уже дебютировал в кино в фильме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Затем последовал ряд ярких ролей в фильмах "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги".

В 1966 году Василий Ливанов с отличием окончил Высшие курсы кинорежиссуры. Его дипломной работой стал мультфильм "Самый-самый-самый". Ливанов из великолепного актера перевоплотился в гениального режиссера, сценариста и постановщика мультфильмов.

Настоящей классикой мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты". По требованию зрителей было снято продолжение - "По следам бременских музыкантов" и "Новые бременские". Впоследствии по мотивам "Бременских музыкантов" Ливанов написал мюзикл, который шел на сцене Театра имени Ленсовета. Роль Трубадура стала дебютом актера Михаила Боярского.

Помимо создания мультфильмов Василий Ливанов занимался их озвучиванием. Его неповторимым голосом говорят всеми любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон в мультфильмах "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся", Крокодил Гена в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, Удав в "38 попугаях". А всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей: крокодилы, волшебники, коты, ослики, собаки, медведи, пеликаны, пираты, птицы. В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" он озвучивает всех персонажей - от девочки Маши до летучей мыши.

Несмотря на свое увлечение мультипликацией, Василий Ливанов продолжал активно сниматься в кино. В 1975 году вышла картина "Звезда пленительного счастья", в которой актер исполнил роль Николая I. Самой знаменитой работой актера в эти годы стал многосерийный фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Образ выдающегося сыщика Холмса настолько удался Василию Ливанову, что его по сегодняшний день считают лучшим исполнителем этой роли не только в России, но и на родине Шерлока Холмса, в Англии. Так, в 2006 году в Москве посол Великобритании вручил Василию Ливанову орден Британской империи с формулировкой "за службу театру и изобразительному искусству", а в 2007-м на Смоленской набережной, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". Прототипом Шерлока Холмса послужил Василий Ливанов, а доктора Ватсона - Виталий Соломин.

С 1979 года Василий Ливанов является членом Союза писателей. Он автор не только сценариев и пьес, но и повестей, рассказов, эссе, воспоминаний о выдающихся деятелях культуры. В 1985 году выпущен сборник прозы Ливанова "Легенда и быль", а в 2002-м вышел полный сборник его сказок "Дед Мороз и лето".

С 1988 года Василий Ливанов носит звание народного артиста России. За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Василий Ливанов был женат дважды. Его первый брак с Алиной Энгельгардт, дочерью академика, распался вскоре после рождения дочери Анастасии. Через несколько лет актер встретил девушку, которая стала его второй женой. Елена Артемьевна и Василий Борисович воспитали двоих сыновей, у них есть внуки.-0-