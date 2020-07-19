Народному артисту России Василию Ливанову исполняется 85 лет

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 19 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:11 До плюс +29°С ожидается в Беларуси 20 июля Общество
11:02 "Неман" встретится с "Шахтером" в центральном матче 18-го тура чемпионата Беларуси Спорт
10:51 Стали известны победители заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
10:43 Определены победители пятого дня Кубка и первенства Беларуси по плаванию Спорт
10:34 Перцов: драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию Общество
10:26 "Клуб редакторов" призвал к максимально открытому следствию по делу Белгазпромбанка Общество
10:21 ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске" Культура
10:19 Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал Общество
10:16 Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске Культура
10:09 Шакутин: попытки некоторых дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение Общество
09:57 В Могилевской области пассажиров молодежного поезда ждет насыщенная программа Регионы
09:39 Автобус перевернулся в национальном парке Канады, три человека погибли В мире
09:19 Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек В мире
09:05 Народному артисту России Василию Ливанову исполняется 85 лет Культура
09:03 В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни Общество
08:00 Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником Президент
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем Президент
00:48 Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи Калейдоскоп
00:19 В мире за сутки зафиксировано более 259 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
18.07.20
18.07.20 23:47 В Великобритании выделили шесть форм нового коронавируса В мире
18.07.20 23:18 ФОТОФАКТ: Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест" Регионы
18.07.20 22:45 ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси Спорт
18.07.20 22:18 Семеро детей погибли от взрыва самодельной бомбы в Нигерии В мире
18.07.20 21:45 В Колумбии неизвестные совершили нападение – погибли два солдата В мире
18.07.20 21:15 Зеленский о "Славянском базаре": в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем Культура
18.07.20 21:00 Следов взлома в сгоревшем соборе Святых Петра и Павла во Франции не обнаружено В мире
18.07.20 20:30 Землетрясение произошло у побережья Самоа В мире
18.07.20 20:00 ФОТОФАКТ: XVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск–2020" стартовал в Витебске Культура
18.07.20 19:30 Хоккеисты минского "Динамо" определились с игровыми номерами Спорт
18.07.20 19:25 Стали известны победители заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
Все новости
Все новости
Культура
19 июля 2020, 09:05

Народному артисту России Василию Ливанову исполняется 85 лет

Василий Ливанов. Фото ТАСС
Василий Ливанов. Фото ТАСС

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, режиссеру и сценаристу Василию Ливанову сегодня исполняется 85 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеемЛукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем
Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.

Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в творческой семье. Основателем актерской династии был дед Василия - Николай Александрович Ливанов, известный под псевдонимом Извольский. Отец, Борис Николаевич Ливанов, был выдающимся актером, а мать Евгения Казимировна - профессиональной художницей. В их доме царила творческая атмосфера, здесь постоянно собирались люди искусства.

В 1958 году Василий Ливанов окончил театральное училище имени Б.В.Щукина и стал работать в театре имени Е.Б.Вахтангова. Через год он уже дебютировал в кино в фильме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Затем последовал ряд ярких ролей в фильмах "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги".

В 1966 году Василий Ливанов с отличием окончил Высшие курсы кинорежиссуры. Его дипломной работой стал мультфильм "Самый-самый-самый". Ливанов из великолепного актера перевоплотился в гениального режиссера, сценариста и постановщика мультфильмов.

Настоящей классикой мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты". По требованию зрителей было снято продолжение - "По следам бременских музыкантов" и "Новые бременские". Впоследствии по мотивам "Бременских музыкантов" Ливанов написал мюзикл, который шел на сцене Театра имени Ленсовета. Роль Трубадура стала дебютом актера Михаила Боярского.

Помимо создания мультфильмов Василий Ливанов занимался их озвучиванием. Его неповторимым голосом говорят всеми любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон в мультфильмах "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся", Крокодил Гена в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, Удав в "38 попугаях". А всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей: крокодилы, волшебники, коты, ослики, собаки, медведи, пеликаны, пираты, птицы. В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" он озвучивает всех персонажей - от девочки Маши до летучей мыши.

Несмотря на свое увлечение мультипликацией, Василий Ливанов продолжал активно сниматься в кино. В 1975 году вышла картина "Звезда пленительного счастья", в которой актер исполнил роль Николая I. Самой знаменитой работой актера в эти годы стал многосерийный фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Образ выдающегося сыщика Холмса настолько удался Василию Ливанову, что его по сегодняшний день считают лучшим исполнителем этой роли не только в России, но и на родине Шерлока Холмса, в Англии. Так, в 2006 году в Москве посол Великобритании вручил Василию Ливанову орден Британской империи с формулировкой "за службу театру и изобразительному искусству", а в 2007-м на Смоленской набережной, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". Прототипом Шерлока Холмса послужил Василий Ливанов, а доктора Ватсона - Виталий Соломин.

С 1979 года Василий Ливанов является членом Союза писателей. Он автор не только сценариев и пьес, но и повестей, рассказов, эссе, воспоминаний о выдающихся деятелях культуры. В 1985 году выпущен сборник прозы Ливанова "Легенда и быль", а в 2002-м вышел полный сборник его сказок "Дед Мороз и лето".

С 1988 года Василий Ливанов носит звание народного артиста России. За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Василий Ливанов был женат дважды. Его первый брак с Алиной Энгельгардт, дочерью академика, распался вскоре после рождения дочери Анастасии. Через несколько лет актер встретил девушку, которая стала его второй женой. Елена Артемьевна и Василий Борисович воспитали двоих сыновей, у них есть внуки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино юбилей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Сосо Павлиашвили ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске"
Фото из архива Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске
Владимир Зеленский. Фото из архива Зеленский о "Славянском базаре": в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем
ФОТОФАКТ: XVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск–2020" стартовал в Витебске
Фото Getty Images Газманов на "Славянском базаре" подтвердил качество белорусских драников
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фест уличного искусства "На семи ветрах" проходит на "Славянском базаре в Витебске"
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
В Беларуси выздоровели и выписаны 57 856 пациентов с COVID-19
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
Топ-новости
Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко
ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске"
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси
ФОТОФАКТ: Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест"
Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии
Многопрофильный стадион открылся в Витебске
Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир
Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19
В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников конкурса эстрадной песни
БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фест уличного искусства "На семи ветрах" проходит на "Славянском базаре в Витебске"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.