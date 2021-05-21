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Культура
21 мая 2021, 07:00

Народному артисту Российской Федерации Николаю Досталю исполняется 75 лет

Николай Николаевич Досталь. Фото Rus.team
Николай Николаевич Досталь. Фото Rus.team

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссеру, сценаристу, народному артисту Российской Федерации Николаю Досталю сегодня исполняется 75 лет.

Николай Николаевич Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в творческой семье. Отец, Николай Владимирович Досталь, был советским кинорежиссером. Мать Джахантаб Сарафи Али-кызы - виолончелисткой в туркменской филармонии. Мать Николая скончалась спустя полгода после его рождения. За ним и его братом ухаживала их тетя - Нина Владимировна.

Николай и его брат Владимир росли в атмосфере искусства и творчества. Отец не хотел, чтобы сыновья пошли по его стопами. Трагическая гибель отца в 1959 году на съемках картины "Все начинается с дороги" изменила все. После его смерти опеку над ним и его братом взяла киностудия "Мосфильм".

После школы Николай поступил на факультет журналистики Московского университета, который окончил в 1970 году, но понял, что журналистика - не его, и решил пойти по отцовскому пути.

В 1972 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерскую Георгия Данелия.

Прежде чем стать режиссером, Николай Николаевич попробовал себя в роли актера. В 1964 году, когда юноше исполнилось 18 лет, он сыграл главную роль - Сашу Кригера - в фильме режиссера Михаила Калика "До свидания, мальчики!" Он продолжил актерскую карьеру, снимаясь в таких фильмах, как "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров", "Человек на своем месте".

Его режиссерский дебют состоялся в 1981 году. Он снял фильм-короткометражку "Ожидаются похолодание и снег". Далее были ленты "Человек с аккордеоном", "Шура и Просвирняк", "Я в полном порядке", интересно, что в них он поработал и как режиссер, и как сценарист.

Известность в статусе режиссера пришла после выхода в 1991 году фильма "Облако-рай", главную роль, в котором сыграл профессиональный клоун Андрей Жигалов. Это трагикомедия о простых, бесхитростных людях, которых пробуждает от повседневной рутины необычный поступок молодого, любящего слегка приврать, но, по сути, доброго парня. Картина была удостоена таких наград, как приз "Кинотавра-1991" - "За разрушение барьера между фильмами для всех и кино для избранных", приз Серебряный леопард на кинофестивале в Локарно, Гран-при Второго Международного кинофестиваля европейского кино в г. Ля Боль (Франция), "Золотой овен" в номинации "Открытие года".

В 1992 году режиссер представил другой шедевр - комедию "Маленький гигант большого секса" с Геннадием Хазановым в главной роли.

В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Затем последовали работы "Мелкий бес", поставленный по одноименному роману Федора Сологуба, и "Полицейские и воры".

В 2001 году режиссер выпустил детективный телесериал "Гражданин начальник" о следователе, который борется почти в одиночку с преступностью. Фильм основан на серии книг Виктора Пронина "Банда".

Военная драма "Штрафбат", вышедшая в 2004 году, вызвала серьезные дискуссии и разногласия у зрителя, став очень популярной в то время. Фильм является экранизацией одноименного романа Эдуарда Володарского. Работа была удостоена премии "ТЭФИ" и главного приза Международного женевского фестиваля.

В 2005 году Николай Досталь снял художественную картину "Коля - перекати поле", которая стала продолжением фильма режиссера "Облако - рай" 1990 года. Картина соединила в себе элементы драмы и комедии. Лента была удостоена наград: "Золотая ладья" - за лучший игровой фильм на кинофестивале "Окно в Европу", главный приз КФ "Улыбнись Россия", премии города Москвы в области искусства.

В 2007 году он снял 12-серийный фильм, основанный на автобиографических записках "Колымские рассказы" Варлама Шаламова, - "Завещание Ленина". Работа была удостоена наград - "Ники" и "ТЭФИ" и премии "Золотой орел".

В 2008 году за картину "Петя по дороге в царствие небесное" Досталь стал обладателем Гран-при 31 Московского международного кинофестиваля.

В 2008 году Николаю Досталю присвоено почетное звание Народный артист Российской Федерации.

В 2016 году Николай Досталь представил картину "Монах и бес". Сюжет фильма рассказывает о монахе, одержимом бесом. Лента была удостоена множества наград.

Николай Досталь женат, у него три сына. Все они заняты в кинематографе. Его сыновья - Николай Досталь, режиссер-постановщик, Евгений Досталь, режиссер, и Александр Досталь, исполнительный продюсер.-0-

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