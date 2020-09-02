Народному артисту РСФСР Валентину Гафту исполняется 85 лет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, талантливому актеру театра и кино Валентину Гафту сегодня исполняется 85 лет.

Родился Валентин Иосифович 2 сентября 1935 года в Москве. Жизнь Гафта развивалась, словно по заранее составленному плану, в котором ему было суждено стать актером. Коренной москвич, он родился и вырос в районе Сокольников. После школы поступил в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе его заметил режиссер Михаил Ромм и пригласил в картину "Убийство на улице Данте". Валентин сыграл небольшую роль Марселя Руже, в которой очень тонко и точно показал, как его герой становится предателем. С тех пор в творческой биографии Гафта практически не бывало простоев, он много и успешно играл и в театре, и в кино.

Лукашенко поздравил актера Валентина Гафта с 85-летием "Ваш творческий путь - достойный пример преданности профессии и беззаветного служения высоким идеалам искусства", - говорится в поздравлении.

Отношения с театром у него не всегда складывались успешно: Гафт долго не мог найти "свой коллектив". После окончания студии он работал в Московском драматическом театре, потом ушел в Ленком, оттуда - в Театр сатиры. Играл много и охотно, но нигде не получал полного удовлетворения. Однажды даже решил оставить сцену и уйти в кино. Но этого не случилось, потому что в 1969 году на его пути появился Олег Ефремов, который пригласил Гафта в труппу "Современника". В этом театре Валентин Иосифович служит многие годы.

Со временем Валентин Гафт стал сниматься в телевизионных фильмах и кино, где начинал с ролей иностранцев. Исключением из общего ряда стала роль гусарского полковника в картине "О бедном гусаре замолвите слово" Эльдара Рязанова. Второй их совместной работой стал фильм "Гараж", в котором Гафт проявился как яркий гротесковый артист. Реплики его героя быстро ушли в народ, а Рязанов навсегда полюбил этого нестандартного, необычайно талантливого и разнопланового актера. Похожий образ позже был создан в картине "Забытая мелодия для флейты".

Запомнилась зрителю и его роль Аполлона Сатанеева в новогодней телевизионной ленте "Чародеи" Константина Бромберга, и папы-фокусника в "Сироте казанской" Владимира Машкова. Одна из последних на данный момент киноролей Валентина Гафта - в притче "Четвертый", режиссерском дебюте Кирилла Сафонова. При этом сам актер считает своей лучшей работой дуэт с Маргаритой Тереховой в картине "Дневной поезд". В общей сложности фильмография Валентина Гафта насчитывает более сотни ролей в различных фильмах и сериалах. Также актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов, принимал участие в записи более 20 радиоспектаклей.

Параллельно с актерскими достижениями к Гафту пришла еще одна известность - он прославился как автор острых, порой ядовитых эпиграмм. Написанные на коллег (артистов, режиссеров, поэтов), эти короткие колкие стихотворения очень точно ухватывают суть жертвы - либо недостатки характера, либо неблаговидный поступок, показывая известного деятеля с неожиданной, смешной стороны. Валентин Гафт - автор нескольких книг, в том числе таких, как "Стих и эпиграмма", "Валентин Гафт", "Я постепенно познаю", "Жизнь - театр", "Сад забытых воспоминаний", "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы".

Валентин Гафт неоднократно выступал в защиту животных: за принятие закона против жестокого обращения, введение поста уполномоченного по правам животных, прекращение преследования ветеринаров за использование наркоза.

Среди журналистов бытует мнение, что Гафт - отшельник, который сосредоточен на самом себе. Но это не совсем так. Актер не любит суеты, поэтому игнорирует светские мероприятия, предпочитая заниматься тем, что ему интересно.

С 1993 года Гафт живет с третьей женой - актрисой Ольгой Остроумовой, с которой у него, по словам самого артиста, вполне гармоничный брак: "Я радуюсь ее успехам, она радуется моим, если они есть". Познакомились актеры еще на съемках фильма "Гараж" в конце 1970-х, но на тот момент оба были несвободны, поэтому сблизились гораздо позже.

В последнее время актер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Минувший год выдался для Гафта и его семьи особенно тяжелым. Летом 2019-го Валентин Иосифович перенес инсульт, его госпитализировали в реанимационное отделение одной из клиник Москвы. Через некоторое время Гафту стало лучше, он переехал в реабилитационный центр. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, но говорить о возвращении актера на сцену пока рано.

За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность Валентин Иосифович награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Дружбы, театральной премией "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".-0-