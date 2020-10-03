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03 октября 2020, 09:01

Народному артисту СССР Армену Джигарханяну - 85 лет

Армен Джигарханян на съемочной площадке, 2010 год. Фото из архива
Армен Джигарханян на съемочной площадке, 2010 год. Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замечательному актеру народному артисту СССР Армену Джигарханяну сегодня исполняется 85 лет.

Лукашенко поздравил народного артиста СССР Армена Джигарханяна с 85-летиемЛукашенко поздравил народного артиста СССР Армена Джигарханяна с 85-летием
"Многогранный талант, преданность делу и целеустремленность позволили вам достичь высот профессионального мастерства, полностью реализовать творческий потенциал. Вами созданы сотни ролей, каждая из которых отличается невероятной харизмой и огромной энергией", - говорится в поздравлении.

Джигарханян стал первым из российских актеров, кто вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Он происходит из старинного рода тифлисских армян, а его дед был профессиональным тамадой.

Родился Армен Борисович 3 октября 1935 года в Ереване. Рос будущий артист в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культур. Мать Елена Васильевна была заядлой театралкой и не пропускала ни одного драматического и оперного спектакля.

В школьные годы Армен увлекся театром и кино, а после окончания школы отправился в Москву и пытался поступить в Государственный институт театрального искусства (ныне - ГИТИС), но неудачно. Будущий актер не прошел конкурс, после чего в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм".

В 1954 году он поступил в Ереванский художественно-театральный институт. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года в спектакле "Иван Рыбаков" Русского драматического театра имени Станиславского. В этом театре Джигарханян проработал более 10 лет.

В 1967 году Анатолий Эфрос пригласил актера в Московский театр имени Ленинского комсомола, а в 1969 году Джигарханян перешел в Московский театр имени Маяковского, в котором проработал почти 30 лет, оставаясь его ведущим актером. В 1996 году Армен Джигарханян ушел из театра имени Маяковского, но продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках.

В кино актер дебютировал в 1960 году ролью Акопа в фильме "Обвал", а известность Армену Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей - молодого ученого-физика Артема Манвеляна из картины "Здравствуй, это я!". Вскоре после выхода этого фильма последовали новые интересные работы, которые демонстрировали широту актерского диапазона, психологическую достоверность и мастерство перевоплощения: Левон Погосян в драме "Когда наступает сентябрь", штабс-капитан Овечкин в популярнейших "Новых приключениях неуловимых", чекист Артузов в телевизионной ленте "Операция "Трест", Михаил Стышной в "Журавушке". Из отрицательных героев более всего запомнился зрителям горбатый главарь банды "Черная кошка" Карп из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Всего Армен Джигарханян сыграл около 250 киноролей. На его счету - разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров, в комедийных и приключенческих картинах, в драмах и музыкальных фильмах. Помимо ярких ролей в театре и кино, Джигарханян полюбился зрителям и благодаря талантливому озвучиванию персонажей мультфильмов "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Серый волк энд Красная Шапочка" и других. Также актер активно участвует в дубляже фильмов, создании радиопостановок.

С 1991 по 1996 год Армен Борисович преподавал актерское мастерство во ВГИКе. В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Летопись театра Армен Борисович открыл своим моноспектаклем "Последняя лента Крэппа" по пьесе Сэмюэла Беккета.

За большой вклад в развитие искусства Армен Джигарханян награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении. А в 1985 году актер был удостоен звания народный артист СССР. Также Джигарханян награжден всевозможными кинематографическими и театральными премиями, среди которых - "Золотая Ника" и "Золотой орел" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Исчезнувшая империя", "Золотая маска" за роль дона Доменико Сориано в спектакле "Город миллионеров", премия "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".

Актер был женат трижды. В первом браке с актрисой Ереванского русского драматического театра Аллой Ванновской родилась дочь Елена. Она погибла в результате несчастного случая в возрасте 23 лет, Джигарханян до сих пор тяжело переживает эту трагедию. Вскоре после расставания с первой женой актер встретился с Татьяной Власовой. Дети в этом союзе не появились, их брак продлился более 40 лет, после чего в 2015 году пара рассталась. Третий брак народного артиста с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской продолжался чуть больше года.

Сегодня Армен Борисович продолжает работать, репетировать и выступать в своем театре. Артист задействован, в частности, в спектакле "Театр времен Нерона и Сенеки". Своим главным хобби Джигарханян называет театр, однако есть в жизни актера еще одна страсть - уже много лет он является верным фанатом московского футбольного клуба "Спартак".-0-

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