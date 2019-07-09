Народные иконы Белорусского Полесья презентованы на "Славянском базаре в Витебске"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Народные иконы Поднепровья, Западного и Восточного Полесья Беларуси XIX - начала XX веков презентованы на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное открытие выставки "Иконопись Белорусского Полесья", состоявшееся сегодня в городской Ратуше, прошло с участием представителей областных и местных органов власти, священнослужителей Витебской епархии Белорусской православной церкви, жителей и гостей фестивального Витебска.

В экспозиции представлены 42 иконы, приобретенные сотрудниками Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Гомельской, Брестской и Могилевской областях во время многочисленных экспедиций за последние 40 лет.

"Эта выставка очень важна для сохранения культурного наследия Беларуси, понимания развития белорусских традиций иконописи", - подчеркнул председатель епархиальной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры и охраны памятников Витебской епархии БПЦ, протоиерей Николай Прусаков. Народные иконы - особый слой этнической культуры, который представляет собой синтез православной иконописи, западноевропейской сакральной живописи и приемов народного декоративного искусства. Белорусские народные иконы написаны в рамках общих христианских канонов, но, опираясь на них, передавали эмоции, чувства и симпатии самого иконописца. Их обобщает написание на доске масляными красками, чаще без использования грунта. Доски для икон обрабатывались не очень тщательно, часто имели дефекты, отметили в музее.

Как правило, народные иконы писали непрофессиональные иконописцы (чаще ремесленники), эти образы использовались для домашнего обихода, украшения угла. Иконы соответствовали народному вкусу, зачастую имели яркие индивидуальные черты.

"Широкая распространенность такого вида творчества, своеобразие делают его неотъемлемой частью традиционной белорусской культуры, отражением народного мировоззрения", - подчеркнули в музее.-0-

Фото Александра Хитрова