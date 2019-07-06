Народные мастера из семи стран участвуют в празднике "Купалье" в Александрии

6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Масштабная ярмарка декоративно-прикладного творчества сегодня традиционно развернулась на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в агрогородке Александрия (Шкловский район), передает корреспондент БЕЛТА.

Презентовать свое искусство и мастерство на выставку-ярмарку "Александрыйскі кірмаш" на живописном берегу Днепра приехали более 200 народных мастеров из 7 стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

В тематических рядах-улицах представлены выставки-продажи с произведениями декоративно-прикладного искусства. Основной акцент сделан на изготовлении и реализации сувенирной продукции с купальской символикой. Здесь же размещаются тематические купальские экспозиции народного творчества областей Беларуси и экспозиция Украины. Они представлены в виде презентационных композиций народного творчества регионов, представляющих особенности традиций ремесла, достопримечательностей региона.

Российские мастера представляют широко керамику, гончарство, вязание на коклюшках, хохломскую роспись, нижегородский гипюр, валяние из шерсти, кунцукульскую насечку и даже ювелирные изделия из серебра. Мастера из стран Балтии - рукоделие, вязание, янтарные изделия, а украинцы - широкий ассортимент вышиванок ручной работы, по художественному ткачеству и другие.

Для гостей устраивают мастер-классы, проводятся тематические купальские и обрядовые программы с участием творческих коллективов, песенный фольклор, бытовые танцы, народные игры, ярмарочные тематические аттракционы, конкурсы. Также участники проводят творческие презентации тематических экспозиций и демонстрации региональных национальных костюмов.

В центре - купальское поле с работой мобильных групп с персонажами и интерактивными программами по тематике праздника, организована работа фотозон, хороводные игры и танцы, плетение венков, купальские гадания, работают игровые аттракционы.

В пеструю палитру выставки-ярмарки органично вплетается площадка "Национальные культурные бренды Беларуси" - с презентацией фестивалей и праздников регионов страны. Презентации организованы в формате интерактивных площадок, которые представляют все области Беларуси. Хозяева мероприятия подготовили сразу три творческих проекта: фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел "Дрибинские торжки", праздник средневековой культуры "Рыцарскi фэст" (Мстиславль) и фестиваль-праздник любительских театров "Тэатральныя вечарыны" (Краснополье).-0-

Фото Олега Фойницкого