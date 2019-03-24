Народный артист Беларуси Ярмоленко в Украине стал лауреатом международной премии "Человек года - 2018".

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко стал лауреатом международной премии в области культуры и искусства украинской общенациональной программы "Человек года - 2018". Вручение престижной награды руководителю легендарной белорусской группы "Сябры" состоялось 23 марта на торжественной церемонии в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.
В церемонии вручения принял участие посол Беларуси Игорь Сокол, который поздравил лауреата и отметил, что творчество Анатолия Ярмоленко является гордостью и достоянием не только белорусского, но и украинского народа, так как Народный артист Беларуси родился в Винницкой области Украины.
На протяжении более 20 лет премия "Человек года" вручается выдающимся деятелям культуры и искусства, науки, дипломатам, общественно-политическим деятелям, меценатам Украины и зарубежных стран.
Ранее обладателями международных премий программы "Человек года" становились Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин Величко (2009 год), народные артисты Беларуси Александр Тиханович и Ядвига Поплавская (2015 год).
Днем ранее также состоялся концерт Анатолия Ярмоленко в городе Обухове Киевской области.-0-
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