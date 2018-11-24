Народный артист России Андрей Смоляков отмечает 60-летие

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский актер, народный артист России Андрей Смоляков отмечает сегодня 60-летие.

Андрей Игоревич Смоляков родился в Подольске в семье пожарного и учительницы. Детство актера нельзя назвать легким, семья жила бедно. Отец Андрея злоупотреблял алкоголем и довольно рано умер, оставив жену с совсем маленьким сыном. Спустя несколько лет мать вышла замуж второй раз и подарила Андрею младшую сестренку Наталью.

В три года артист перенес тяжелую болезнь - менингит, и его жизнь стала сопровождаться постоянными ограничениями. Немного повзрослев, Андрей выбросил из головы все медицинские рекомендации и стал заниматься легкой атлетикой, а затем волейболом. Сила характера и воля помогли ему добиться неплохих результатов на спортивной арене - Андрей даже играл за сборную Подольска, но судьбой ему был уготован другой путь.

Учеба артисту давалась очень легко. Мама-педагог с раннего детства привила сыну любовь к чтению. Школу Смоляков окончил всего с одной четверкой.

Решение поступать в Щукинское театральное училище было принято спонтанно. Утром Смоляков прочитал объявление о наборе на курс, в этот же день благополучно прошел собеседование и был зачислен в студенты. Поступок действительно был неожиданным, ведь кроме спортивной карьеры Андрей всерьез задумывался о хирургии, но никак не о сцене. До начала учебы в Щукинском театральном училище молодой актер ни разу не бывал в драматическом театре. Выступления актеров он видел только по телевизору. По крайне мере, так утверждает сам Андрей Игоревич.

Однако в Щукинском училище артист проучился лишь два года. Волею случая он попал в постановку Константина Райкина, в которой участвовали студенты-выпускники Олега Табакова. На курсе были практически все герои. Не было только Маугли, на роль которого и подошел Андрей. После спектакля он перевелся в ГИТИС, в мастерскую Олега Табакова.

После окончания ГИТИСа актер работал в Театре им. Гоголя (1980-1982), затем - в Театре миниатюр Райкина (1982-1986). В 1986 году свои двери для зрителей открыла театр-студия под руководством Олега Табакова "Табакерка", и Андрей Смоляков вернулся к любимому учителю. Актер исполнял роли в спектаклях "Лицедей" Бернхарда, "Страсти по Бумбарашу" Кима, "Отцы и дети" Тургенева.

В кино Андрей Смоляков дебютировал в фильме "Целуются зори" еще в 1977 году. Картину показали одновременно практически во всех кинотеатрах СССР, и актер получил всесоюзную славу. На первый гонорар, как вспоминает артист, купил сестре фортепьяно, маме - платье, а себе - джинсы.

Сейчас в фильмографии Смолякова насчитывается более ста работ, среди которых роли в фильмах "Государственная граница", "Благородный разбойник Владимир Дубровский", "Запах осени", "Игры мотыльков", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Папа", "Сталинград", "День выборов ", "Движение вверх", "Мифы", "Тренер", сериалах "Штрафбат", "Тульский Токарев", "Исаев", "Отрыв", "Налет", "Шакал".

17 сентября 2016 года на сцене Государственного театра наций состоялась премьера спектакля "Заводной апельсин", поставленного режиссером Филиппом Григорьяном по одноименному роману Энтони Берджесса, в котором Андрей Смоляков играет главную роль писателя.

В 2018 году на суд зрителей представлен дебютный режиссерский проект Данилы Козловского "Тренер". Главную роль нападающего сборной России по футболу постановщик взял на себя, а Смолякову доверил образ отца. В число исполнителей попали и профессиональные футболисты Дмитрий Сычев и Алан Гатагов.

По признанию Андрея Смолякова, единственная роль, о которой он всегда мечтал, но так и не исполнил, это роль Раскольникова.

Между тем "роль" мужа Смоляков исполнил дважды. Первая жена Светлана Иванова - балерина, солистка Большого театра, ныне преподаватель Московской академии хореографии, в 1984 году родила ему наследника. Сын Митя еще в детстве признался, что театр и балет ненавидит, поэтому в выборе профессии был категоричен - поступил в институт радиоэлектроники и автоматики. Потом, правда, все же забрал документы и поступил на продюсерский факультет во МХАТ и впоследствии стал кинопродюсером. Второй женой артиста стала известный модельер Дарья Разумихина.

Официальное признание Андрей Игоревич Смоляков получил в 1995 году, когда ему присвоили звание заслуженного артиста России. В 2004 году он удостоен звания народного артиста России.

Андрей Смоляков также не единожды был отмечен театральными критиками, он получил премию "Турандот" за спектакль "Смертельный номер", премию "Чайка" за спектакль "Кабала святош". В 2002 году актер стал обладателем премии Станиславского и премии экспертного жюри "Московская премьера" за роль Брюскона в спектакле "Лицедей", в 2003 году - лауреатом Государственной премии РФ в области театрального искусства за исполнение ролей классического и современного репертуара.

В 2013 году на кинопремии "Золотой орел" Смоляков был признан исполнителем лучшей мужской роли второго плана в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". В 2016 году Смоляков был удостоен премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль на телевидении (телесериал "Палач").-0-