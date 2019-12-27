Народный артист России Эммануил Виторган отмечает 80-летие

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России актеру театра и кино Эммануилу Виторгану сегодня исполняется 80 лет.

Эммануил Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Детство он провел в Астрахани, где еще в школьном возрасте заболел театром. Будущий артист под влиянием своего друга из актерской семьи начал увлекаться детскими спектаклями, хобби привело его в драмкружок Дворца пионеров.

После окончания школы он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Закончив вуз, работал в Театре драмы имени Пушкина в Пскове. Туда он уехал с женой Тамарой Румянцевой, с которой они познакомились во время учебы. Вскоре у них родилась дочь Ксения. Брак был студенческим и, как часто бывает в таких случаях, недолгим - когда их дочери было пять лет, пара рассталась.

Через несколько лет Виторган вернулся в Ленинград и начал играть в Театре драмы и комедии на Литейном мосту, а в 1967 году перешел на работу в Театр имени Ленинского комсомола. Там он познакомился с актрисой Аллой Балтер, на которой впоследствии женился.

В 1971 году супруги переехали в Москву и устроились в Московский драмтеатр имени Станиславского. У них родился сын Максим, который продолжил династию родителей и стал актером.

В 1982 году Эммануил Виторган перешел на работу в Московский театр на Таганке, затем, вместе с супругой, - в театр имени Маяковского. Впервые они сыграли вместе в спектакле "Вестсайдская история". Затем последовали роли в спектаклях "Любовь Яровая", "Горбун", "Игра теней". Образуя слаженный ансамбль, они всегда играли центральные роли. В те времена театральная общественность считала их самой красивой парой.

В кино Эммануил Виторган дебютировал в 1962 году. Первая роль оказалась безымянной: он сыграл человека из массовки, выступив в качестве спины мужа Инки-эстонки в картине "Два билета на дневной сеанс". Известность к актеру пришла позже, после съемок в киноленте "И это все о нем", где он сыграл уголовника. Актер сам создал этот колоритный образ - блатную кепочку, особый говорок.

Эммануил Виторган снимался в картинах разных жанров - от музыкальной комедии до психологической драмы. Среди наиболее значимых его работ - роли в фильмах "Чародеи", "Благочестивая Марта", "Когда святые маршируют", "Миссия в Кабуле", в телесериале "Бедная Настя". Фильмография актера насчитывает более 140 работ. В конце 90-х Виторган выступил и как режиссер спектакля "Шаман с Бродвея": сам сыграл роль отца, а его сын Максим - роль сына.

Звание заслуженный артист России было присвоено актеру в 1990 году, народным артистом России он стал в 1998-м.

Семейная жизнь Эммануила Виторгана и Аллы Балтер была долгой и счастливой, об их любви рассказывали истории. Этой парой нельзя было не любоваться, но 14 июля 2000 года в их семью пришло горе: после продолжительной болезни Алла умерла.

Актер женился в третий раз - в 2003 году состоялось бракосочетание Эммануила Виторгана с Ириной Млодик. У пары, несмотря на солидный возраст, в 2018 и 2019 годах родились две дочери, Этель и Клара. Вместе с Ириной актер открыл Культурный центр Эммануила Виторгана, где и работает по сей день на должности руководителя. Там он проводит творческие вечера, концерты, чествует актеров. И продолжает сниматься, в основном в телесериалах.-0-