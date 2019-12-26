Народный артист России Михаил Боярский отмечает 70-летие

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России актеру Михаилу Боярскому сегодня исполняется 70 лет.

Образ удачливого мушкетера стал своеобразной визитной карточкой актера. Хотя премьера фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" состоялась более 40 лет назад, многие и сегодня продолжают воспринимать Боярского в шляпе, со шпагой и на коне.

Сама судьба уготовила ему судьбу артиста. Он родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье, где отец, мать, дядя и тетя были актерами. Родители дали ему неплохое образование: отправили учиться в музыкальную школу при консерватории по классу фортепиано. Родственники не хотели, чтобы Михаил пошел по их стопам и стал актером, они мечтали видеть его музыкантом. Однако после окончания школы Михаил решил поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Родители не стали возражать, но предупредили, что никакой протекции при поступлении они ему оказывать не будут. Помощи и не потребовалось: Михаил успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в институт.

По окончании учебы в 1972 году Михаил Боярский попал на прослушивание к режиссеру театра имени Ленсовета Игорю Владимирову и был принят в труппу. Как и подавляющее большинство выпускников театральных вузов, он начал с массовки - в спектакле "Преступление и наказание", где вместе с другими молодыми актерами изображал толпу студентов. Ни в начале карьеры, ни впоследствии, уже будучи маститым актером, Михаил Боярский не считал работу в массовке недостойной настоящего артиста, выражал уверенность, что любую, даже самую маленькую роль можно сыграть выразительно, ярко. Не отказываясь ни от одной эпизодической роли, через несколько месяцев после зачисления в труппу театра он стал самым играющим актером массовки.

В кино Михаил Боярский попробовал свои силы еще школьником - снялся в короткометражке на тему "Спички детям не игрушка". Однако настоящим дебютом молодого актера можно считать 1974 год, когда режиссер Леонид Квинихидзе пригласил его на роль итальянца в фильме "Соломенная шляпка". В том же году он сыграл в фильме Василия Паскару "Мосты". Затем Боярский много и часто играл в киносказках для детей - Кот в "Новогодних приключениях Маши и Вити", Волк в "Маме". Сам актер поворотным для себя считает участие в киноверсии "Сильвы", тогда он не просто получил роль, а снялся вместе с Евгением Леоновым и Николаем Караченцовым. Затем последовала роль в мюзикле "Собака на сене", где он работал в дуэте с Маргаритой Тереховой.

В 1978 году настал настоящий звездный час Михаила Боярского - он сыграл главную роль в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Любопытно, что вначале актера планировали снимать в роли Рошфора, а на главную роль уже был утвержден Александр Абдулов. Но однажды Боярский опаздывал на репетицию. Когда он, запыхавшийся в спешке, ворвался на съемки, перед режиссером предстала такая эффектная картина, что он сразу же определил кандидатуру на главную роль.

Картина вышла под Новый год. К премьере "мушкетеров" буквально вся страна уже распевала песню "Пора-пора", неизвестно как просочившуюся в гущу народа. При этом критики киноленту просто уничтожили, про нее писали, что все это недолговечно, что фильм скоро умрет, а песни из него все позабудут. Однако безграничная зрительская любовь изменила даже отношение критиков к фильму - через несколько лет им стали восхищаться.

Благодаря образу Д'Артаньяна и популярным песням из кинокартины слава актера достигла невероятных высот. Возможно, успех фильма заключался в том, что он позволял зрителю вернуться в детство. Кто из мальчишек не мечтал скакать на лошади и обнажать шпагу против врага? Фильм звал к подвигам, романтической любви, учил добру и настоящей дружбе. Зрители плакали и смеялись, переживали за сильных и мужественных героев. В этом фильме Боярский показал, что умеет не только естественно выглядеть в историческом костюме, но и играть наравне с такими опытными и яркими актерами, как Вениамин Смехов и Валентин Смирнитский. На волне оглушительного успеха Михаилу Боярскому в 1984 году было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Далее последовали другие киноленты. Еще раз у Георгия Юнгвальда-Хилькевича Михаил Боярский снялся в приключенческом фильме "Узник замка Иф" (1988), сыграв отрицательную роль графа де Морсера. Из других работ Боярского нельзя не отметить роли в фильмах режиссера Светланы Дружининой. В 1979 году он снялся в роли влюбленного гусара в музыкальной комедии "Сватовство гусара". Затем его имидж романтического героя был использован в серии историко-костюмных фильмов: "Гардемарины, вперед!"(1987) и "Виват, гардемарины!" (1991). Заметный след оставила и совместная работа с режиссером Яном Фридом. Помимо музыкальной комедии "Собака на сене" Михаил Боярский был задействован в комедиях "Дон Сезар де Базан" (1989) и "Тартюф" (1992). В 2003 году актер снялся в роли Келлера в многосерийном фильме Владимира Бортко "Идиот" по одноименному роману Ф.М.Достоевского. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Во многих кинолентах Михаил Боярский поет. Впервые он спел в детском музыкальном фильме "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975), затем в музыкальной сказке "Мама" (1976). А песни из "мушкетеров" - "Пока-пока-покачивая…", "Пуркуа па" и другие - стали поистине народными. Именно композиции Гладкова, а затем Дунаевского (для фильмов о мушкетерах, "Все пройдет" и "Городские цветы") принесли Михаилу Боярскому известность. Актер также пел в фильмах "Куда он денется!", "Гум-гам", "Человек с бульвара Капуцинов", "Дон Сезар де Базан". Такого количества хитов не было ни у одного из его коллег - поющих актеров, кроме Николая Караченцова.

С 1986 по 2007 год Михаил Боярский являлся художественным руководителем и директором созданного им театра "Бенефис" в Санкт-Петербурге. Один из спектаклей театра - "Интимная жизнь" - в 1997 году получил приз на международном фестивале "Зимний Авиньон". В 1990 году Михаил Боярский был удостоен высокого звания народный артист России. Также он является обладателем ордена Дружбы (2001) и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009).

Для миллионов зрителей Михаил Боярский - любимый телеведущий со своим особым шармом, от которого они получают запас бодрости и хорошего настроения. Он был одним из ведущих невероятно популярной в 1990-е программы "Белый попугай". Несколько лет Боярский был бессменным членом жюри шоу "Точь-в-точь", участвовал в шоу "Голос 60+". При этом он успевает гастролировать, а особое место в творческой деятельности занимают концерты и встречи со зрителями.

Среди увлечений, не связанных с профессией, можно выделить дизайн, которым актер занимается полупрофессионально. Другие его пристрастия - творчество квартета The Beatles, футбол и клуб "Зенит" из родного Питера, а также философские книги.

Михаил Боярский имеет свой неповторимый стиль, которому не изменяет уже многие годы. Это преимущественно черная одежда и широкополая шляпа или кепи. Актер считает, что таким образом он защищает себя от излишнего любопытства и сохраняет внутреннее состояние покоя.

Со своей будущей женой, актрисой Ларисой Луппиан, Боярский познакомился в начале 1970-х в театре имени Ленсовета, где они выступали вместе в спектакле "Трубадур и его друзья". Михаил играл Трубадура, а Лариса - Принцессу. Девушка показалась актеру настолько беззащитной, что он тут же решил взять на себя заботу о ней. Надо сказать, что главный режиссер театра Игорь Владимиров не поощрял актерские романы. Он даже пригрозил, что если заметит что-либо, то увольнение последует незамедлительно. Однако никакие запреты не помогли. Официально свои отношения они оформили в 1977 году.

Пара вместе уже более 40 лет, у них двое детей - Лиза и Сергей. Елизавета Боярская продолжила творческую династию родителей, сегодня она одна из самых популярных и востребованных российских актрис. Сергей Боярский связал жизнь с политической деятельностью, он является депутатом Госдумы. У Михаила и Ларисы Боярских подрастают четверо внуков. Живет семья в центре Санкт-Петербурга.-0-