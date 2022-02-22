Народный художник Беларуси Иван Миско отмечает юбилей

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливому скульптору, заслуженному деятелю искусств Беларуси, народному художнику Беларуси, лауреату Государственной премии СССР Ивану Миско сегодня исполняется 90 лет.

Родился Иван Якимович Миско в 1932 году в деревне Чемеры Слонимского района Гродненской области. Каждый раз, когда родители уходили на работу, а мальчик оставался за хозяина, начиналось творчество. Иван доставал угли из печки и ее же расписывал. Потом мама, конечно, забеливала печку, а мальчик снова и снова рисовал.

Когда пришла пора определять свой жизненный путь, Иван без раздумья решил стать художником. Мечта сбылась: он поступил в художественное училище в Минске. Однако с первого курса ушел в армию. Служил далеко от родных мест, в Забайкалье. Но и там старался не расставаться с живописью. Рисовал портреты для гарнизонного клуба, оформлял стенгазету. Заочно окончил училище при Всесоюзном доме художественного творчества имени Н.К.Крупской в Москве. А когда отслужил, продолжил учебу в Минске. Правда, судьба распорядилась так, что, поступив на отделение живописи, окончил скульптурное отделение. Однажды увидев, как работает скульптор, был потрясен. Возможность творить в живом пространстве показалась Ивану Якимовичу более привлекательной и сердце навсегда прикипело к скульптуре.

Началом творческой биографии стала дипломная композиция "Юность". В 1957 году Иван Миско окончил училище, затем Белорусский театрально-художественный институт.

Главная тема произведений Ивана Якимовича - космонавтика и ее герои. Неслучайно Ивана Миско часто называют "космическим" скульптором. Этой темой молодой художник заболел в тот год, когда не стало Юрия Гагарина. "Как-то вечером пришел домой и услышал по радио: трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина. Утром под звуки траурной музыки я стал лепить его скульптурный портрет", - вспоминает в одном из интервью Иван Миско.

Иван Якимович как всякий не лишенный любопытства человек хотел бы полететь в космос. Однажды в Звездном городке ему предложили потренироваться на центрифугах, в которых обычно тренируются космонавты. После нескольких часов тренировок Иван Миско понял, что звездная профессия не для него и он будет заниматься своим делом, которое у него получается гораздо лучше, чем подготовка к полету.

В мастерской Ивана Якимовича есть портреты актера Геннадия Овсянникова, канцлера ВКЛ Льва Сапеги, даже депутата и в прошлом руководителя "Ласкового мая" Андрея Разина, но сквозной линией творчества остается космическая тема.

Миско - автор целой галереи скульптурных портретов выдающихся представителей этой профессии. Среди них едва ли не все космонавты бывшего Советского Союза, а также белорусские космонавты Владимир Коваленок, Петр Климук и Олег Новицкий. Ивану Миско позировали многие участники интернациональных экипажей - представители Польши, Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Болгарии, Сирии, Великобритании, Вьетнама, Австрии, Японии, Афганистана, Индии. Практически с каждым из них Иван Миско знаком лично.

Интересно, что каждый космонавт, который отправляется в полет, оставляет автограф на двери гостиничного номера, в котором ночует перед стартом. Такую традицию завели и в мастерской Ивана Миско. Сейчас на знаменитых дверях больше сотни подписей и не только покорителей космоса, но и крупных ученых, знаменитых композиторов и поэтов.

В 2002 году за значительный вклад в развитие изобразительного искусства, достижения в области станковой и монументальной скульптуры Иван Якимович был награжден орденом Франциска Скорины. В 2014 году получил премию Союзного государства за создание скульптурных произведений. Также он является почетным гражданином города Слонима и Слонимского района.

Иван Якимович все свое время проводит в мастерской и даже на выходных. "Боюсь, что не успею сделать все, что задумал. А идей у меня еще очень много", - говорит народный художник.

В сентябре 2021 года в столице на Аллее славы на Восточном кладбище состоялось торжественное открытие созданного Иваном Якимовичем памятника Игорю Лученку, с которым он был в дружеских и теплых отношениях.

Иван Миско продолжает творить и мечтает поставить памятник Казимиру Семеновичу, крупнейшему изобретателю в Великом княжестве Литовском.-0-

Фото Сергея Холодилина