Народный литературный театр "Жывое слова" БГПУ удостоен Гран-при фестиваля "АРТ-вакацыi"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный литературный театр "Жывое слова" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка удостоен Гран-при республиканского фестиваля "АРТ-вакацыi", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Премия была присуждена "за многолетнюю результативную деятельность и большой вклад в художественно-эстетическое воспитание молодежи". "Награждение состоялось во время республиканского праздника "Гродно - молодежная столица", - рассказали в вузе.

Театр "Жывое слова" был создан в ноябре 1966 года артистом Национального академического драматического театра имени Янки Купалы, преподавателем педагогического института и академии искусств Андреем Колядой. В 1977 году коллектив получил звание народного. Театр объединяет студентов из разных учебных заведений Минска. С 2012 года театром руководят Олеся Сивохина и Алесь Мойский.-0-