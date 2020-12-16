Народный студенческий драмтеатр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный студенческий драматический театр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей. Представления пройдут 21 и 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В программу включены спектакли "Оглянись во гневе" по произведению английского драматурга середины ХХ века Джона Осборна. Постановка "Балладина" по мотивам пьес польского поэта и драматурга Юлиуша Словацкого расскажет о жажде власти, медленном перевоплощении человека в настоящего преступника и вечной борьбе добра со злом", - рассказали в пресс-службе.

Все показы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Организатором представлений выступает управление по делам культуры БГУ.

Народный студенческий драматический театр "На балконе" БГУ создан в 1946 году. Звание "народный" присвоено театру в 1977 году за высокие результаты в творческой деятельности. В состав театральной труппы входят студенты и выпускники ведущего белорусского вуза. Репертуар творческого объединения составляют драматические спектакли по пьесам белорусских и зарубежных авторов. Коллектив ежегодно участвует в театральных студенческих фестивалях и конкурсах. Кроме того, студия является организатором Международного фестиваля студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар БДУ". Художественный руководитель театра - Андрей Савченко.-0-