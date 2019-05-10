"Наслаждение жизнью" фотохудожника Алика Замостина представят в Национальном историческом музее

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Наслаждение жизнью" известного фотохудожника Алика Замостина, внесенная в официальный календарь культурных событий II Европейских игр, откроется в Национальном историческом музее Беларуси 16 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены 35 художественных фотографических работ. За три года белорусскому зрителю были продемонстрированы выставочные проекты "Точка зрения", "Овощной базар", "Портреты". "В этот раз нет идеи, как было в предыдущих выставках - это просто мое отношение к окружающему миру", - отметил Алик Замостин.

Принципиальная позиция фотографа - это просто наслаждение жизнью с ее встречами, расставаниями, рассветами и закатами в США, Израиле, Беларуси. "Выставка отражает его взгляд на людей и их поступки, на города и природу, на связь всего сущего в подлунном мире. Взгляд пристальный и очень честный. Потому что герои Алика Замостина - красивые, молодые и не очень молодые мужчины и женщины. Они не позируют, они просто живут. И будут жить теперь очень долго, потому что попали в окуляр его внимательного фотообъектива", - подчеркнули организаторы.

Выставка "Наслаждение жизнью" будет работать по 3 июня.

Алик Замостин вырос в Минске. Получив инженерное образование, в 25 лет уехал в Израиль. Работал в США и Канаде. Теперь живет между Нью-Йорком, Тель-Авивом, Торонто и Минском.-0-